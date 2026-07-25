¿Cuánto dinero gana Isaac del Toro en el Tour de Francia? Esta es la cantidad que recibirá

Isaac del Toro acumula más de 100 mil euros en premios y bonificaciones por su participación en la Tour de Francia. (Fotografía. EFE)

Isaac del Toro consiguió uno de los logros más grandes en la historia del ciclismo mexicano al asegurar el tercer lugar del Tour de Francia 2026, resultado que confirmó tras superar la exigente etapa 20 en los Alpes.

A falta del recorrido ceremonial por París, el corredor del UAE Team Emirates-XRG ya tiene garantizado un lugar en el podio de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

Además del logro deportivo, el mexicano también recibirá una importante recompensa económica gracias a su desempeño durante las tres semanas de competencia.

Con apenas 22 años, Del Toro cerrará su debut en la Grande Boucle con el mejor resultado conseguido por un ciclista mexicano en la historia del Tour, una actuación que lo consolida como una de las grandes figuras del pelotón internacional.

¿Cuánto dinero recibirá Isaac del Toro por subir al podio del Tour de Francia?

El tercer lugar de la clasificación general le otorgará a Isaac del Toro un premio de 100 mil euros, cifra que forma parte de la bolsa económica que reparte el Tour de Francia entre los mejores corredores de la competencia.

El Tour de Francia reparte una bolsa superior a 2 millones 302 mil euros. Además de premiar a los tres primeros de la clasificación general, también entrega incentivos económicos por cada victoria de etapa y por portar los distintos maillots durante la competencia, como el de mejor joven, líder de la montaña, clasificación por puntos y líder absoluto.

A continuación, se muestra la lista completa de premios que se otorgan en el Tour de Francia:

500 mil euros para el ganador de la clasificación general.

200 mil euros para el segundo lugar.

100 mil euros para el tercer lugar.

25 mil euros para el campeón de la montaña.

25 mil euros para el líder de la clasificación por puntos.

20 mil euros para el mejor ciclista joven.

11 mil euros para el ganador de cada etapa.

5 mil 500 euros para el segundo lugar de cada etapa.

2 mil 800 euros para el tercer lugar de cada etapa.

Premios económicos para los primeros 20 ciclistas de cada etapa.

Bonificaciones diarias de 300 euros para quienes portan los maillots de montaña, puntos, combatividad y mejor joven.

500 euros por día para el portador del maillot amarillo como líder de la clasificación general.

Gracias a su victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, un segundo lugar, dos terceros puestos y las bonificaciones acumuladas como líder de la clasificación del mejor ciclista joven, el originario de Ensenada suma un aproximado de 126 mil 550 euros en premios y bonos antes de disputarse la última etapa del Tour.

Tour de France cycling tour - Stage 20 Isaac del Toro entró en quinto lugar de la etapa 20 del Tour de Francia. (Foto: EFE) (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

¿Cómo aseguró Isaac del Toro el tercer lugar en la etapa 20 de la Tour de Francia?

La etapa 20 reina del Tour de Francia representó el último gran obstáculo para el mexicano. Antes de iniciar la jornada, Paul Seixas se encontraba a solo 24 segundos de Del Toro en la clasificación general, por lo que cualquier error podía dejarlo fuera del podio.

Durante los 170.9 kilómetros de recorrido por los Alpes, Isaac administró el esfuerzo y respondió en el momento clave. En el ascenso al Col de la Sarenne lanzó un ataque que dejó atrás al francés, ampliando la diferencia suficiente para asegurar matemáticamente el tercer lugar de la clasificación general antes del paseo final por París.

La estrategia del UAE Team Emirates-XRG también resultó determinante. Tadej Pogacar, virtual campeón del Tour, permaneció junto al mexicano durante el tramo decisivo para proteger su posición, mientras Richard Carapaz se encaminó hacia la victoria de la etapa. Del Toro cruzó la meta en el quinto lugar, resultado suficiente para conservar el podio.

¿Qué dijo Isaac del Toro tras asegurar el podio en el Tour de Francia?

Al término de la etapa, el mexicano reconoció la exigencia que representó defender su posición durante la jornada más complicada del Tour.

“La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados”, expresó.

Del Toro también agradeció el respaldo de Pogacar y de todo el UAE Team Emirates-XRG, además de reconocer el esfuerzo realizado por sus compañeros, quienes enfrentaron diversos problemas físicos durante la competencia.

El ciclista mexicano también dedicó palabras de reconocimiento a Paul Seixas, su principal rival por el tercer lugar, al señalar que considera al francés uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del ciclismo internacional.

“Seixas es un gran corredor y también debe celebrar el Tour que ha hecho. Él y su equipo hicieron todo lo posible para alcanzar el mismo objetivo que yo. Es un gran campeón, y estoy feliz tanto por ellos como por la parte de la moneda que me he tocado”, comentó.

¿Cuándo corre Isaac del Toro la etapa 21 del Tour de Francia?

Isaac del Toro disputará la etapa 21 del Tour de Francia 2026 este domingo, en lo que será el tradicional recorrido final hacia los Campos Elíseos de París.

La jornada está programada con un recorrido aproximado de 89 kilómetros, considerada una etapa simbólica en la que, salvo incidentes, no suele haber cambios en la clasificación general del Tour de Francia.

El pelotón recorrerá un circuito urbano en la capital francesa que culmina en los Campos Elíseos, donde se define al ganador de la etapa y se oficializa el podio.

El horario de salida está previsto por la mañana en Francia (alrededor de las 09:00 horas, tiempo del centro de México), mientras que la llegada se espera cerca del mediodía, momento en el que Isaac del Toro confirmará su histórico tercer lugar en la clasificación general.