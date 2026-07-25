Detienen a mujer en Jalisco señalada de intentar envenenar con raticida a sus tres hijos

Imagen ilustrativa. Fabiola ‘N’ habría mezclado raticida con leche y chocolate para sus hijos; ya fue detenida. (Cuartoscuro)

Una mujer fue detenida por las autoridades de Jalisco por presuntamente intentar envenenar a tres de sus hijos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La mujer identificada como Fabiola ‘N’ habría suministrado raticida a dos niñas y un menor, lo que en un principio fue reportado como una intoxicación con el químico.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio, cuando los menores fueron ingresados a la Clínica 89 del IMSS por el consumo de veneno para ratas. Se dio conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que se encargó de la averiguación.

El día de los hechos, Fabiola ‘N’ se habría infligido a sí misma cortes en las muñecas, por lo que ella también fue trasladada a un hospital para que recibiera atención.

Tras la investigación, se determinó que la mujer habría colocado el raticida en leche con chocolate que después ofreció a sus tres hijos; por ello se le imputa el delito de tentativa de parricidio.

¿Cuál es el estado de los 3 menores presuntamente envenenados?

Respecto a las víctimas, se sabe que tienen 3, 7 y 9 años. Los tres, informó la autoridad, se encuentran estables y bajo el resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mientras continúan las indagatorias.

Se desconoce el contexto familiar o si algunos de los parientes de los menores, como el padre o abuelos, hubieran solicitado quedarse a cargo de los menores.

¿Cuál es la pena por el parricidio en Jalisco?

Será después que concluyan las investigaciones y hasta que las pruebas se presenten ante un juez que se conozca la condena que enfrentaría Fabiola ‘N’, en caso de ser culpable del delito que se le imputa.

En tanto, el Código Penal de Jalisco estipula que una persona que haya cometido parricidio podría enfrentar una condena de entre 25 y 45 años de prisión en caso de que “dolosamente” hubiera privado de la vida a una persona con parentesco consanguíneo.

Uno de los casos de parricidio sentenciados en Jalisco en 2025, la persona fue condenada a más de 31 años de prisión, aunque también incluyeron otros delitos.

Sin embargo, el delito amerita prisión preventiva oficiosa, por eso desde el viernes 24 de julio, Fabiola ‘N’ permanece privada de su libertad en el Penal de Puente Grande.

La Fiscalía de Jalisco no informó cuándo podría ser la audiencia de Fabiola ‘N’ para enfrentar la imputación de presunto parricidio.