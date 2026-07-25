Isaac del Toro asegura el podio del Tour de Francia 2026: ‘Nunca había sentido tanta presión’

Isaac del Toro subirá al podio del Tour de Francia después de que se realice la Etapa 21, una jornada simbólica. (Foto: EFE)

¡Ole, Torito, ole! El ciclista mexicano Isaac del Toro suma un nuevo logro a su carrera. Tras finalizar la etapa 20 del Tour de Francia, el originario de Ensenada se convirtió en el virtual tercer lugar de la competencia.

El joven de 22 años completó la llamada ‘etapa reina’ —una ruta de montaña entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez— en 5 horas y 44 segundos, resultado que le permitió terminar en el quinto lugar de la jornada y mantenerse por delante del francés Paul Seixas, quien amenazaba el podio del mexicano por apenas 24 segundos.

Con estos resultados, Isaac del Toro hará historia en el ciclismo nacional. No solo conquistará el maillot blanco, sino que se convertirá en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, una competencia a la que solo tres ciclistas nacionales habían llegado antes que el joven de Ensenada.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la ‘etapa reina’ del Tour de Francia?

Isaac del Toro cumplió el objetivo de mantenerse en el podio del Tour de Francia tras la etapa 20, considerada la ‘etapa reina’ de la competencia, en la que recibió el respaldo de Tadej Pogacar para defender el tercer lugar de la clasificación general ante el francés Paul Seixas.

El líder del UAE Team tuvo un papel clave para proteger la posición del mexicano durante el recorrido hacia Alpe d’Huez. El esloveno apoyó a su compañero durante gran parte de la ruta y buscó mantener la ventaja de Del Toro sobre Seixas.

El movimiento definitivo del ciclista mexicano llegó en las rampas del Col de la Sarenne, el último puerto de montaña del día. En ese momento, Paul Seixas perdió contacto con los líderes y cedió tiempo en la llegada, lo que permitió que Del Toro ampliara la diferencia con el francés.

Isaac del Toro celebró su triunfo tras cruzar la meta de la Etapa 20 del Tour de Francia. (Foto: EFE) (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Al cruzar la meta, Isaac del Toro y Tadej Pogacar celebraron juntos el resultado y llegaron abrazados después de completar la jornada. El mexicano terminó en la quinta posición de la etapa, mientras que el esloveno finalizó cuarto.

La victoria de la etapa 20 fue para Richard Carapaz, quien llegó en solitario al Alpe d’Huez, seguido por Remco Evenepoel y Sepp Kuss. Detrás de ellos cruzaron Pogacar y Del Toro, en ese orden, en una jornada que dejó definida la clasificación general antes del cierre en París.

Así queda la clasificación general del Tour de Francia tras 20 etapas:

Tadej Pogacar (UAE Team): 72 horas 53 minutos 44 segundos.

Remco Evenepoel (Red Bull Bora): 73 horas 10 segundos (+6:26 minutos).

Isaac del Toro (UAE Team): 73 horas 3 minutos 26 segundos (+9:42 minutos).

Paul Seixas (Decathlon): 73 horas 5 minutos 40 segundos (+11:56 minutos).

Lenny Martínez (Bahrain Victorious): 73 horas 6 minutos 40 segundos (+13:02 minutos).

Con este resultado, Isaac del Toro se convertirá en el primer ciclista mexicano en subir al podio del Tour de Francia.

¿Qué dijo Isaac del Toro tras asegurar el podio?

Después de confirmar su tercer lugar en la clasificación general, Isaac del Toro destacó el trabajo realizado por el UAE Team y el apoyo de Tadej Pogacar durante la etapa reina del Tour de Francia.

El mexicano reconoció que la presión que enfrentó durante la competencia fue una experiencia nueva, aunque también la consideró parte del nivel alcanzado en la prueba.

“Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mí. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados”, explicó el ciclista mexicano tras llegar a la meta.

Del Toro también recordó los momentos complicados que vivió el equipo durante la competencia, después de que algunos integrantes enfrentaron problemas de salud. El corredor de Ensenada resaltó la importancia del respaldo que recibió para mantenerse en la pelea por el podio.

Isaac del Toro es el virtual tercer lugar del Tour de Francia. [Fotografía. EFE]

“El equipo pasó por momentos difíciles, pero tratamos de evadirlos no siendo débiles. No ha sido nada fácil lograr un puesto en el podio, pero ahora estoy feliz y le doy las gracias al equipo por el compromiso y ayuda de todos, empezando por Tadej”, señaló.

Sobre su duelo con Paul Seixas, el mexicano reconoció el desempeño del ciclista francés de 19 años, quien también buscaba terminar entre los tres mejores de la clasificación general en su debut dentro del Tour de Francia.

“Seixas es un gran corredor y también debe celebrar el Tour que ha hecho. Él y su equipo hicieron todo lo posible para alcanzar el mismo objetivo que yo. Es un gran campeón, y estoy feliz tanto por ellos como por la parte de la moneda que me ha tocado”, concluyó.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

La última etapa del Tour de Francia 2026 se disputará el domingo 26 de julio y representará el cierre de la competencia. Para los líderes de la clasificación general será un recorrido simbólico, ya que Isaac del Toro y Tadej Pogacar llegarán a esta jornada con sus posiciones prácticamente aseguradas, salvo que ocurra alguna situación extraordinaria.

La organización modificó el recorrido de la etapa final entre Thoiry y París debido a los incendios que afectan algunas zonas de Francia. Por esta razón, la jornada fue reducida de 132.5 a 89 kilómetros y tendrá ajustes en el trayecto para que el pelotón llegue al circuito final de los Campos Elíseos.

Los aficionados en México podrán seguir la última etapa del Tour de Francia 2026 a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de la competencia.

Con información de EFE.