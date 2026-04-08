¡Torito! ¿Qué le pasó a Isaac del Toro? El mexicano sufre desgarro tras caída en Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) sufrió una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, una de las competencias más relevantes del calendario europeo previo a las clásicas de las Ardenas, lo cual lo obligó a abandonar el recorrido y dejó su futuro inmediato en vilo.

La tercera etapa fue ganada por el ciclista francés Axel Laurance (Ineos Grenadiers), quien se impuso en el final en Basauri después de una escapada y un duelo directo contra el español Igor Arrieta, compañero de Isaac del Toro en UAE Team Emirates.

Es el primer abandono del ciclista de Ensenada en una carrera por etapas, quien viene de una oleada de victorias el año pasado como la Vuelta de Burgos y la Vuelta de Austria; además, hace unas semanas se convirtió en el primer mexicano que gana el Tridente en la la Tirreno Adriático.

Así fue la caída de Isaac del Toro en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026

La tercera etapa de la Vuelta al País Vasco se disputó sobre un recorrido de 152.8 kilómetros con salida y llegada en Basauri. En el desarrollo de la jornada, el mexicano se vio involucrado en un accidente junto a otros cinco ciclistas.

La caída de Isaac del Toro, de 22 años, se produjo cuando faltaban aproximadamente 81 kilómetros para la meta. Tras el incidente, logró levantarse del suelo y regresar momentáneamente a la bicicleta, aunque se le vio con el maillot roto, raspones en la pierna y caminaba con dificultad.

En un primer momento, Isaac volvió a subir a su bicicleta con la intención de continuar la etapa; sin embargo, metros más adelante el automóvil del UAE Team Emirates se detuvo para conversar con él.

Isaac fue revisado en la carretera por el director deportivo de su equipo, Joxean Fernández ‘Matxín’, quien observó que el corredor tenía afectado el costado derecho tras el golpe. Al final, se decidió que no continuara.

El equipo informó en X el parte médico del Adrián Rotunno (director médico): “Presenta un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se le realizarán más pruebas por precaución bajo la supervisión del equipo médico del equipo”.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Al inicio de la tercera jornada, Del Toro ocupaba la octava posición en la clasificación general, a poco más de medio minuto del podio, lo que le permitía aspirar a una remontada en las etapas restantes.

Esta es una baja relevante para el UAE Team Emirates, ya que el corredor había llegado con 5 triunfos en la temporada y como una de las cartas del equipo para disputar la clasificación general.

El mexicano Isaac Del Toro venía de una buena racha esta temporada. EFE/EPA/ROBERTO BETTINI (ROBERTO BETTINI/EFE)

Además, su estado físico genera dudas sobre su participación en la Amstel Gold Race y en La Flecha Valona. De cara a Lieja-Bastoña-Lieja, el plan era que del Toro trabajara como gregario del esloveno Tadej Pogačar, aunque su presencia en esas pruebas dependerá ahora de su recuperación tras la caída.

La cuarta etapa se disputará este jueves con 167.2 kilómetros de recorrido, con salida y meta en Galdakao. El trazado presenta un perfil exigente, con siete puertos de montaña y continuos ascensos y descensos a lo largo del día.

Próximas carreras de Isaac del Toro en el calendario europeo

La Vuelta al País Vasco suele funcionar como preparación para las Clásicas de las Ardenas, una serie de carreras de un día que forman parte de los objetivos del mexicano.

Este es su calendario de primavera:

Amstel Gold Race – 19 de abril

La Flecha Valona – 22 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja – 26 de abril

¿Qué pasó con la clasificación general?

Tras la tercera etapa, el liderato de la carrera se mantuvo en manos del francés Paul Seixas, del Decathlon AG2R La Mondiale Team.

La clasificación general no tuvo cambios entre los primeros lugares:

Paul Seixas – líder Primož Roglič – a 1:59 Florian Lipowitz – a 2:08 Mattias Skjelmose – a 2:14

Con información de EFE.