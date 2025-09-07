Otra victoria en Italia para Isaac del Toro: Es el primer ‘latino’ en ganar el GP Industria & Artigianato

Isaac del Toro se consolida en la élite del ciclismo internacional. (Foto: Mexsport / Stefano Sirotti).

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó el GP Industria & Artigianato de Italia 2025, con lo cual se convierte en el primer latinoamericano en lograrlo.

Con apenas 21 años, el joven originario de Ensenada (Baja California) logró su décima victoria de la temporada tras victorias como la Vuelta de Burgos y de ponerse en la mira histórica al portar la maglia rosa en el Giro de Italia 2025 (fue el primer mexicano en conseguirlo).

El ciclista ensenadense recorrió 196.3 km por las colinas de la Toscana. La carrera se definió en un cerrado final, cuando en la última subida a San Baronto, Del Toro logró conectar con Christian Scaroni y Davide Piganzoli, tras lo cual impuso su “punta de velocidad” en el esprint final para cruzar la meta con un tiempo de 4 h 32′ 47″.

Lo acompañaron en el podio el italiano Christian Scaroni (XDS), que llegó con el mismo tiempo, y Davide Piganzoli (Polti-Kometa), quien cruzó la meta a 6 segundos. El alemán Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) y el francés Alexis Delettre (TotalEnergies) completaron el top 5, ambos a 23 segundos del ganador.

“Sabía que tenía que esperar el momento justo. Cuando vi que Scaroni dudó, lancé todo lo que tenía. Esta victoria significa mucho para mí y para México”, expresó el joven ciclista tras su victoria en Italia.

Con este triunfo del Toro contribuyó a que el UAE Team Emirates sumara su victoria número 81 del año.

Del Toro había expresado que no correría la Vuelta de España, la cual se disputa a la par este fin de semana.

Los cambios en UAE Team Emirates, equipo de Isaac del Toro

Nacido en Ensenada, Baja California, Isaac del Toro irrumpió con fuerza en el ciclismo internacional tras un brillante 2024, cuando se unió al UAE Team Emirates. Desde entonces, sus resultados lo han catapultado como uno de los talentos más prometedores del ciclismo mundial.

Mientras tanto, el equipo de Isaac del Toro vive cambios importantes con la salida de Juan Ayuso.

La relación entre Juan Ayuso y el UAE Team Emirates llegó a su fin tras meses de tensiones internas. El ciclista español, que tenía contrato hasta 2028, acordó con el equipo rescindir el vínculo al término de la temporada 2025.

La decisión se hizo oficial durante la jornada de descanso en la Vuelta a España, luego de un inicio irregular en la competencia y en medio de críticas veladas de su compañero Joao Almeida, quien reprochó la falta de apoyo en momentos clave.

La salida de Ayuso no fue sorpresiva: desde el Tour de Francia 2024 había mostrado dificultades para adaptarse al rol de gregario de Tadej Pogacar, y este año perdió protagonismo en el Giro de Italia frente al mexicano Isaac del Toro, quien emergió como líder de la escuadra.

Aunque Ayuso sumó triunfos en clásicas y vueltas de una semana, las diferencias sobre su rol, la preparación y la filosofía del equipo hicieron inevitable la ruptura. Ahora, con rumores que lo vinculan al Lidl-Trek, su futuro inmediato genera expectación en el pelotón internacional.

Con información de EFE.