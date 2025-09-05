Juan Pablo Montoya tira ‘factos’: Defiende a ‘Checo’ de británicos por ‘deficiencias’ de Red Bull

A pocos meses del regreso de Checo Pérez a F1 con Cadillac, las expectativas están muy altas, y uno de los ‘defensores’ del piloto mexicano fue Juan Pablo Montoya, quien no es la primera vez que lo hace.

De cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, donde se especula que Isack Hadjar sería el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull, los analistas también rumoran sobre las configuraciones que tendría el nuevo monoplaza de la escudería austriaca.

En una transmisión de Sky Sports F1, Montoya se encontraba con comentaristas británicos, quienes trataban el tema del ‘futuro’ de Max Verstappen en la escudería gracias a lo que puede venir con el nuevo coche.

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya de ‘Checo’ Pérez?

Uno de los comentaristas mencionaba que en Red Bull, donde Laurent Mekies es director, es probable que cambien la configuración del monoplaza, de esta forma hacerlo más ‘universal’ y que el segundo piloto lo pueda manejar similar a Max Verstappen, actual campeón del mundo en F1.

Sin embargo, el expiloto Juan Pablo Montoya intervino y cuestionó que Verstappen fuera tan ‘flexible’ como para permitir que cambiaran las configuraciones con las que él está cómodo.

Juan Pablo Montoya cuestionó los 'métodos' de Red Bull cuando estaba 'Checo'. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro / EFE)

“¿De verdad lo hacen? Digo, la base probablemente sea, pero una vez que Max lo conduce y dice: ‘No me gusta esto’, tienen que ir por este camino. Ahí es donde el equipo tendrá que tomar una decisión. ¿Seguimos con el mismo plan de Max, u optamos por algo genérico?“, plantea Montoya.

En aquel debate, le responden que en realidad no se sabe qué sucederá, pues trabajan en los simuladores y los únicos comentarios que reciben son los de Max, pues el japonés Yuki Tsunoda no está contemplado en Red Bull para 2026.

Juan Pablo Montoya comparó a Checo Pérez y Max Verstappen

Para validar su punto, el expiloto y tío de Sebastián Montoya puso un ejemplo: la llegada de Sergio Pérez a Red Bull, donde competía activamente con Max Verstappen, al que, sin decirlo directamente, señala como ‘protegido’ del equipo.

En cuando el piloto neerlandés mencionó su incomodidad cambiaron las configuraciones de modo que ‘Mad Max’ se sintiera más cómodo, y gracias a esto le fue más complicado a ‘Checo’ competir con el primer piloto del equipo.

“Pero recuerda cuando Checo Pérez llegó (a Red Bull) estaba venciendo a Max a principios de año (2024) y se veía muy bien. Entonces Max dijo: ‘no me gusta el auto, no me gusta el auto’, y tan pronto ellos modificaron el auto hacia Max y consiguieron que Max estuviera más cómodo, nunca más se volvió a ver a ‘Checo’. Esa es la dura realidad”.

Estas declaraciones provocaron un silencio incómodo donde solo asintieron con la cabeza, e inmediatamente la conductora que acompañaba a Montoya y los demás comentaristas británicos, cambió de tema.

Juan Pablo Montoya ya había defendido a Checo Pérez

Esta no es la primera vez que el colombiano se posiciona a favor de Pérez, pues en marzo, cuando inician los rumores del regreso de ‘Checo’ a F1, aseguró que Red Bull le ‘jugó chueco’ a su expiloto.

“Se equivocaron, el problema no era ‘Checo’. ¡Y nos equivocamos nosotros! Debo aceptar que pensábamos que a ‘Checo’ le faltaba, y si miras el trabajo que estaba haciendo en ese carro (...) estaba haciendo un buen trabajo, para lo que tenía en el carro", mencionó al diario As de Colombia.

Checo Pérez 'Checo' Pérez no era el problema de Red Bull, aseguró Juan Pablo Montoya. (Foto: Cuartoscuro)

“Es mucho más fácil echarle la culpa al piloto que al carro y que al equipo; más que ya quemaron a uno, quemaron a Checo y le acabaron la carrera a Checo”, aseguró.