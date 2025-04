Arturo Elías Ayub advierte a Yuki Tsunoda ‘riesgos’ en Red Bull: ‘Le pueden romper el hocico a su carrera’

La Fórmula 1 no tiene ni un mes que inició su temporada 2025 y ya hay ‘alto drama’; la siguiente parada es el Gran Premio de Japón 2025 este fin de semana, con una noticia que sorprendió a todos: Yuki Tsunoda es nuevo piloto de Red Bull, y correrá en su casa con el equipo de sus sueños.

Para el piloto japonés esto represente un sueño, aunque hay quienes no están totalmente convencidos de que haya sido la mejor decisión para Tsunoda, quien corría en Racing Bulls hasta el GP de China 2025.

‘Checo’ Pérez y Ralf Schumacher no recomiendan Red Bull a Tsunoda, opinión con la el empresario Arturo Elías Ayub está de acuerdo e, incluso, asegura que esto atentaría contra la carrera del japonés.

¿Qué dijo Arturo Elías Ayub de Yuki Tsunoda?

El empresario y papá de Johanna Elías Slim participó en el podcast Desde el Paddock, de los creadores de contenido Alex Escalera y Conrr García, en el cual habla sobre su experiencia en el negocio de la Fórmula 1, pero también opina sobre temas como la salida de Liam Lawson de Red Bull, quien fue sustituido con Yuki Tsunoda.

Yuki Tsunoda entra a Red Bull en lugar de Liam Lawson. (Foto: Especial El Financiero / Michael Potts F1 Shutterstock)

En ese sentido, el empresario califica como algo negativo la llegada del piloto japonés; pero no para el equipo, sino para la trayectoria del piloto que lleva alrededor de 5 años en la segunda escudería de Milton Keynes.

“Cuando escuché lo de Tsunoda (pensé en que) creo que le pueden romper el hocico a su carrera, con esto”, manifiesta el yerno del empresario Carlos Slim Domit, preguntando a sus anfitriones qué tan grave era la situación.

Teniendo el contexto de que en Red Bull manifestaron que este sería el último año de Yuki en RB, con la posibilidad de no subir a Red Bull, el empresario que fue presidente de Pumas en la Liga MX se dijo más aliviado. “Ah, entonces no es tan grave”.

Arturo Elías Ayub habló sobre el ingreso de Yuki Tsunoda a Red Bull. (Cuartoscuro)

Arturo Elías Ayub habla sobre situación de Liam Lawson y ‘Checo’ en Red Bull

En el podcast también abordaron el tema de las críticas que recibió ‘Checo’ Pérez en la temporada 2024 de F1, por las fallas que presentó el RB20 y le adjudicaron al mexicano.

Ahora que ya no está y Liam Lawson tuvo resultados desastrosos que incluso lo llevaron a ganarse el apodo de ‘Slowson’, el empresario lo considera como algo positivo para el piloto mexicano.

“Ves las redes y hasta gusto te da (lo de Liam Lawson). ¿No que no, wey?“, expresó Elías Ayub; también reveló que ‘Checo’ fue quien le confesó su salida del equipo de Fórmula 1 ”faltando nada para que se hiciera público".

Yuki Tsunoda revela las ‘instrucciones’ que le dio Christian Horner en Red Bull

A días de su debut como piloto de Red Bull, Yuki Tsunoda ya tuvo tiempo de trabajar con el equipo principal de la marca de bebidas energéticas e incluso recibió algunas instrucciones de Christian Horner, director de la escudería.

Yuki Tsunoda ya recibió instrucciones de Red Bull. (Foto: Instagram @redbullracing)

De acuerdo con el japonés, el equipo no lo va a limitar si considera que su rendimiento es bueno u óptimo para participar en labores de estrategia, lo cual le entusiasma.

“En algunas carreras puedo ayudar con la estrategia, pero también me prometió que en algunas situaciones, si lograba estar delante de Max (Verstappen), no necesariamente me pediría que cambie posiciones”, dijo en entrevista para BBC Radio 5 Live.

Aunque se dijo consciente de que la prioridad para Red Bull es otro campeonato de Max Verstappen y recuperar el título de constructores, se dijo tranquilo, sobre todo porque confían en que puede alcanzar un rendimiento similar al del piloto neerlandés.

Helmut Marko revela los puntos positivos de Yuki Tsunoda como piloto de F1

Esta creencia la refuerza Helmut Marko, asesor de Red Bull quien señaló que la experiencia y los avances de Tsunoda fueron relevantes a la hora de decidir subirlo al primer equipo.

Helmut Marko señala avances en Yuki Tsunoda. (Foto: EFE y Mexsport)

“Yuki está en su quinto año, y la experiencia en condiciones tan difíciles es un factor enorme. Su feedback técnico, algo por lo que había sido criticado en el pasado, fue muy sólido”, señaló Marko a Motorsport.