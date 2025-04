‘Checo’ reacciona al caos en Red Bull y manda mensaje a Tsunoda: ‘Olvidaron lo difícil que es el auto’

¿Comió elote de la suerte? El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la F1 pronto podría ser una realidad, pues el tapatío confirmó este martes que tiene conversaciones con varios equipos; además, abordó la situación de Red Bull tras su salida.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo”, dijo el piloto mexicano ‘Checo’ Pérez en entrevista con Lawrence Barretto para el sitio de la F1. El nuevo equipo Cadillac es la opción más sonada y se sabe que hay negociaciones con él.

Sin embargo, para volver quiere estar motivado y disfrutar de nuevo la Fórmula 1: “Siento que si hay un proyecto que me parece lógico, y además con el cambio de normativa para 2026, tomarme un año libre no me afectará si vuelvo”.

'Checo' Pérez se fue de Red Bull el mismo día que regaló tequila a trabajadores del equipo. (Foto: @redbullracing / Netflix).

En diciembre, ‘Checo’ y Red Bull acordaron poner fin a su relación laboral, pese a dos años de contrato pendientes, lo cual ocurrió cuando ya estaban ocupados casi todos los asientos, “sucedió muy tarde en la temporada”. El tapatío decidió tomarse unos meses para estar con su familia y viajar, incluso en esos días fue captado en un puesto de elotes en México, donde un niño le pregunta “¿Cuándo va a jugar carreras?" y él responde “Este, no, ya no”. Aunque ahora vemos otro panorama.

Mientras tanto, Red Bull arrancó la temporada 2025 con abucheos en el evento de F175, su auto no ha mostrado superioridad ante el de McLaren y la ‘cereza’ fue un abrupto cambio de pilotos: tras solo dos carreras, cambiaron a Liam Lawson por Yuki Tsunoda.

'Checo' tiene varias ofertas en puerta tras su salida de Red Bull. (Foto: AP/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP)

‘Checo’ Pérez recuerda los problemas de Red Bull

‘Checo’ estuvo cuatro años en Red Bull, el último fue muy caótico con un monoplaza que, según reiteró en varias ocasiones, es muy difícil de manejar, y todo empeoró después de la actualización del Gran Premio de Miami 2024.

No es un secreto que la escudería austriaca hace modificaciones en función de lo que le va bien al estilo de su tetracampeón Max Verstappen, dinámica que termina por ‘quemar’ a sus segundos pilotos.

“Pasé tanto tiempo en Red Bull que todos olvidaron lo difícil que es conducir el auto, así que fue complicado”, expresó el piloto de 35 años.

Tras la temprana salida de Liam Lawson, quien regresó a Racing Bulls, Christian Horner admitió hace unos días que el auto es un problema: “Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual".

'Checo' ayudó a ganar los campeonatos de constructores de 2022 y 2023 para Red Bull. (FOTO: AP)

No obstante, la temporada pasada, ‘Checo’ cargó con la presión mediática de no sacar el rendimiento al coche y recordó que otros grandes pilotos han tenido dificultades en Ted Bull, como Alex Albon y Pierre Gasly. Ahora la prensa británica que criticaba a ‘Checo’ incluso ha ofrecido disculpas.

“En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”, recordó Pérez en la entrevista, “Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto. Ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche”.

Además, el tapatío agregó que ahora incluso Adrian Newey, exjefe de diseño de los autos de Red Bull, ha admitido los problemas del monoplaza. “Es bastante difícil sacarle el 100% al auto, obtener confianza en él, y las cosas con las que tuve problemas, incluso Adrian habló de ellas”.

La Fórmula 1 anunció el movimiento en Red Bull, que hará que Yuki Tsunoda sea compañero de Max Verstappen a partir del Gran Premio de Japón. (X: @F1)

‘Checo’ le desea éxito a Yuki Tsnoda

Yuki Tsunoda debuta con Red Bull en casa, en el Gran Premio de Japón, lo cual ha dicho que le parece “irreal”; sueña con un podio, aunque está centrado en familiarizarse con el auto y ver cómo se comporta en comparación con el Racing Bull.

El expiloto Ralf Schumacher ha augurado que ese ascenso podría salir caro a Yuki: “Están quemando a Tsunoda, que es mejor pero no tiene ninguna oportunidad contra Max... No importa a quién pongas en el segundo coche, lo van a mandar a casa en cuestión de varias carreras", declaró hace días a Sky Sports.

‘Checo’ espera que la suerte de Red Bull mejore y le deseó éxito a Tsuoda: “Realmente quiero que el equipo tenga éxito, ya que tengo muchos amigos allí. Pasé cuatro años con ellos y quiero verlos triunfar. Es un tema muy difícil de abordar.... Quiero desearles lo mejor. Woody, que es un gran amigo mío, está en el equipo de ingeniería de Yuki ahora, así que espero que les vaya bien”.

Pérez considera que Tsunoda tiene la capacidad de enfrentar este reto: “Yuki tiene el talento, la velocidad y, sobre todo, la mentalidad para afrontarlo. Creo que tiene la mentalidad y la actitud adecuadas para afrontarlo. Espero que triunfen”.