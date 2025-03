¿Trolleada o predicción? Cuenta no oficial de Cadillac ‘juega’ con regreso de ‘Checo’ a F1: Esto sabemos

No jueguen con nuestros sentimientos, por favor; recientemente, Checo Pérez habló sobre su futuro después de que pausó su trayectoria como piloto de F1, y ahora suena fuertísimo su regreso a las pistas en 2026.

Hace unas semanas, Cadillac confirmó que estará en la F1 para 2026, convirtiéndose en la escudería 11 de la máxima categoría del deporte motor, y para competir necesitan, naturalmente, dos pilotos.

Ahora que el mexicano ‘Checo’ Pérez se tomó un año sabático, la opción de que se convierta en uno de los dos pilotos de esta nueva escudería está más latente que nunca, y algunas cuentas en redes sociales se aprovechan de la ilusión mexicana. O al menos eso parece.

Cuenta no oficial de Cadillac publica a ‘Checo’ como ‘bombazo’

Este sábado, una cuenta no oficial en X dedicada a compartir noticias y actualizaciones de Cadillac F1, anunció que había una noticia especial que involucra a México, misma que darían a conocer a las 14:00 horas tiempo del centro del país.

Publicación de una cuenta no oficial de Cadillac en X. (Foto: Captura de pantalla)

Esto emocionó a muchos ‘Checolovers’ y aficionados de la F1, pues desde hace algunas semanas el rumor de que el piloto mexicano es uno de los principales candidatos a ocupar un asiento en la escudería estadounidense creció exponencialmente.

No obstante, minutos después aseguró su ‘bombazo’ no estaba confirmado. “Por cierto, no hay confirmación oficial” con un emoji llorando de risa, lo que enfureció a sus seguidores e incluso pidieron que reportaran la cuenta.

En cuanto dieron las 2 de la tarde, la cuenta de Cadillac F1 Team News publicó una foto del hijo de Antonio Pérez Garibay con su uniforme de Red Bull, un logo de F1 y uno de la nueva escudería.

“¡Sergio Pérez es el candidato número 1 para conducir en Cadillac en 2026, según varias fuentes!“, señaló la cuenta, provocando un debate entre quienes se dijeron entusiasmados por la posibilidad, mientras otros consideran que ‘Checo’ no es la mejor opción para el equipo de Mario Andretti, quien ya se pronunció por esta posibilidad.

Publicación de una cuenta no oficial de Cadillac F1 en X. (Foto: Captura de pantalla)

Mario Andretti, asesor de Cadillac, acepta que ‘Checo’ Pérez es opción para la escudería

El empresario Mario Andretti, asesor de Cadillac F1, compartió que el piloto mexicano es una de las opciones que contemplan para integrar el nuevo equipo de Fórmula 1 que se estrena en 2026.

“Es una opción”, respondió en el podcast ESPN Racing cuando le preguntaron si Sergio Pérez está contemplado en los planes de Cadillac. “Podría ser una opción. Por supuesto”, pero no dijo nada más concreto.

No obstante, señaló que la ‘tirada’ del equipo es tener a un piloto estadounidense (que muchos especulan puede ser Colton Herta) y a otro experimentado, para tener un balance.

“El segundo asiento será definitivamente de un conductor experimentado que pueda estar disponible. Y todos sabemos que la selección a ese respecto es bastante clara. Puede que haya tres pilotos entre los que elegir”, agregó.

Sergio ‘Checo’ Pérez sería una opción para Cadillac. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué opinan de ‘Checo’ Pérez en Cadillac?

En otra conversación de Andretti, hizo un guiño a ‘Checo’ al señalar que los resultados de Liam Lawson, remplazado por Yuki Tsunoda para el Gran Premio de Japón 2025, hacían que la opción de fichar a Pérez Mendoza fuera más tentadora.

“Todo lo que puedo decir es que Liam Lawson está haciendo que Checo se vea muy, muy bien (…) Tsunoda, ya sabes, creo que él probablemente se merecía ese asiento más que Liam. Pero, ¿quién soy yo?”.

En días pasados, el director de Cadillac, Graeme Lowdon, comentó que el equipo tendrá a los mejores pilotos, sin importar su nacionalidad, aunque le gustaría que uno de ellos fuera estadounidense.

La escudería Cadillac está en conversaciones con 'Checo' Pérez para regresar a la F1. (Foto: Especial El Financiero)

“¿Valoramos la experiencia? Sí, se puede ver en la forma en que estamos formando al resto del equipo. Hay mucha gente con mucha experiencia en la parte administrativa y en la parte operativa también”, declaró a Motorsport.