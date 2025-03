¿’Checo’ Pérez está cerca de volver a la F1 con Cadillac? ‘Valoramos la experiencia pero no es lo único’

‘Cielos, Gary, tuve ese sueño de nuevo’: El anuncio de la integración de la escudería Cadillac a la Fórmula 1 generó los rumores acerca de un posible regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1 y Graem Lowdon, director del nuevo equipo, hizo mención del piloto mexicano porque “valoran la experiencia”.

‘Checo’ Pérez salió de Red Bull Racing al final de la temporada 2024 y el piloto Liam Lawson tomó su asiento al lado de Max Verstappen.

La escudería Cadillac llega a la Fórmula 1 para integrarse en el campeonato de 2026 como el equipo 11 de la parrilla.

La Fórmula 1 confirmó de forma oficial que Cadillac es la nueva escudería. (Foto: @F1)

¿Qué dijo Cadillac de ‘Checo’ Pérez y su posible regreso a F1?

Graem Lawson considera la experiencia de ‘Checo’ Pérez en F1 como un factor importante que evalúan para elegir a un automovilista profesional para pilotar sus monoplazas.

“¿Valoramos la experiencia? Sí, se puede ver en la forma en que estamos formando al resto del equipo. Hay mucha gente con mucha experiencia en la parte administrativa y en la parte operativa también", contestó Graem a Motorsport.

Y aunque Cadillac considera a Pérez por su habilidad al volante y su experiencia en el automovilismo, por ahora analizan a otros pilotos.: “Así que, ya sabes, sí, eso es importante. Pero es como siempre, cuando analizas la selección de pilotos, hay un montón de cosas que influyen en la toma de decisiones. Es la habilidad, la capacidad, la experiencia, ya sabes, pero también hay que mirar hacia el futuro”.

Sin embargo, el regreso del mexicano al ‘Gran circo’ es incierto porque no confirmaron que sea uno de los principales candidatos:

“Sé que no es la mejor respuesta del mundo porque no da una pista de en qué dirección podemos ir, pero es la respuesta real, que es, ya sabes, lo que estamos analizando en este momento”, platicó Graem Lawson.

Cadillac analiza integrar a 'Checo' Pérez en su escudería para 2026. (Foto: Especial El Financiero/ @F1)

¿En qué pilotos piensa Cadillac para la temporada 2026 en la F1?

Por esto mismo es que la nueva escudería de la Fórmula 1 piensa en otros pilotos como Guanyu Zhou, expiloto de Kick Sauber, con quien Graem trabajó cuando estaba en el equipo de reserva de Ferrari.

“Creo que Zhou ha hecho un trabajo excepcionalmente bueno en circunstancias difíciles y lo que lo hace realmente muy útil para mí es que no necesariamente tiene que explicar el trasfondo de sus habilidades porque he tenido un asiento en primera fila para ver todo eso, así que eso es un beneficio. Estamos ahí para hacer un trabajo, así que seleccionaremos a los pilotos por sus méritos. Hay algunos muy buenos, incluido Zhou".

En la mira de la escudería Cadillac también está Colton Herta, piloto de IndyCar, que actualmente no tiene los puntos requeridos en su superlicencia para la F1.

“En lo que respecta a Colton, no tiene el número necesario de puntos de la superlicencia y si ese siguiera siendo el caso, entonces eso es claramente un impedimento para él. No podemos elegir a un piloto que no tiene los puntos, es el mundo real en el que vivimos y tenemos que tenerlo en cuenta (...) La Fórmula 1 no es un patio de recreo, es la cima del automovilismo mundial”, detalló Graem para Motorsport.

Cadillac se incorpora como nueva escudería de F1 en 2026. (Foto: Instagram @cadillacf1)

‘Regresa solo si es para ser campeón’: Papá de ‘Checo’ Pérez comparte detalles de un posible regreso del piloto mexicano a F1

Antonio Pérez Garibvay, papá de ‘Checo’ Pérez, aseguró que el piloto mexicano solo regresa a la F1 si es con “un equipo campeón.

“Sergio tuvo oportunidades y puertas abiertas con otros equipos para quedarse este mismo año, pero no era el nivel en el que quiere estar. Se merece estar peleando al frente”, declaró en una entrevista para Fox Sports México.

“Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta. No tendría motivo para regresar a Fórmula 1 si no es para convertirse en campeón del mundo, él es subcampeón del mundo, algo que nunca habíamos tenido en México“, finalizó Pérez Garibay.