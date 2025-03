Hamilton le dio ‘el susto de su vida’ a Brad Pitt en la F1: ‘Suplicó salir del auto’

¿Soñaste con conducir un auto de carreras? Quizás deberías pensarlo dos veces luego de escuchar que Lewis Hamilton, nuevo piloto de Ferrari, condujo un coche de la Fórmula 2 junto al actor Brad Pitt y el actor se quería bajar por “el susto”.

No sería la primera vez que alguien ajeno al deporte automovilístico no ‘aguanta’ correr en uno de estos vehículos, tenemos el caso de Julio César Chávez cuando conoció a ‘Checo’ Pérez que al darle una ‘vueltecita’, el boxeador mexicano terminó por ofenderlo luego del susto “Empezó a subir la velocidad, cuando iba a 200 o 300 kilómetros por hora, le dije ‘bájale, hijo de tu chingada madre, te voy a rechingar, me vas a matar, cabrón".

La historia de Brad Pitt se convirtió en una anécdota de las grabaciones de la película de F1, donde el nuevo piloto de Ferrari mostró “qué se siente manejar” a gran velocidad.

Brad Pitt protagoniza la película 'F1'. (Foto: IMDB) (Fórmula 1)

Sir Lewis Hamilton es productor de la película F1 y también participó en la preparación de los actores que aparecen en la producción cinematográfica.

Por eso dio ‘una vueltecita’ a Brad Pitt a máxima velocidad y lo asustó: “Le dio a Brad el susto de su vida en una vuelta, él estaba arañando las ventanillas, suplicando salir del auto”, dijo Joseph Kosinski, director del filme en una entrevista con la revista Time.

Esto se decidió para que los actores entendieran “la responsabilidad” de ser un piloto profesional de carreras y tener formación en este deporte tanto de manera física como mental, menciona el mismo medio.

“Cuando entras en la siguiente curva, tienes el coche en segunda y debería estar en tercera. Puedo oírlo. Puedo oír su sonido. Nos abrió todas esas puertas a ese mundo. No habríamos podido hacerlo sin él”, contó Kosinski.

Brad Pitt es uno de los pilotos de la escudería Apex, equipo ficticio para la película 'F1'. (Foto: IMDB)

¿Cuándo se estrena la película ‘F1′, protagonizada por Brad Pitt?

La película F1 grabó escenas en el Gran Premio de México 2024, donde Brad Pitt salió del auto a saludar al público mexicano después de grabar en la carrera ficticia.

Si tú quieres ver esas escenas en la pantalla grande, no te puedes perder el estreno de la película que es el 25 de junio de 2025.

Sin embargo, empresas de cines mexicanos no compartieron la fecha del estreno todavía.

¿Qué pilotos salen en la película de ‘F1′, protagonizada por Brad Pitt?

Brad Pitt es el protagonista de la historia de Sonny Hayes, un piloto que se retiró de la F1 luego de sufrir un accidente, pero regresa a las competencias del ‘Gran circo’ luego de que la escudería ficticia APXGP lo convenciera de volver.

Su compañero en el equipo es un piloto novato que es interpretado por Damson Idris.

El reparto no muestra a los pilotos de la Fórmula 1 que salen en la película, al menos no en los compartidos por sitios especializados como IMDB.

Pero en el tráiler aparecen Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen como dupla en la escudería Red Bull Racing.

Carlos Sainz y Charles Leclerc, excompañeros en el equipo de ‘Il cavallino rampante’, fueron vistos junto a Brad Pitt en las grabaciones de la película.

Motorsport asegura que Esteban Ocon también tiene una participación destacada en la producción cinematográfica.