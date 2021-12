Lewis Hamilton y Brad Pitt ¿harán cine juntos?

Lewis Hamilton es sin duda uno de los pilotos de Fórmula 1 más importantes del globo; con siete títulos que lo respaldan como el máximo corredor del deporte automotor, y en espera de disputar su octavo campeonato contra Max Verstappen, su rival más próximo, vemos al británico más decidido que nunca a luchar para ser el mejor una vez más.

Después de esta temporada de Fórmula 1 que está a punto de terminar, Hamilton tiene en mente comenzar otros proyectos, entre ellos una alianza con el actor Brad Pitt para la grabación de una película que pretende revolucionar Hollywood.

Aunque aún se desconoce el nombre, lo único que se sabe es que será una cinta dirigida por Joseph Kosinski, producida por Jerry Bruckheimer y apadrinada por el siete veces campeón de Fórmula 1. Y según The Hollywood Reporter, será una de las películas más taquilleras del próximo año con el tema del automovilismo como protagonista.

Tal ha sido el éxito de este proyecto que ya hay estudios cinematográficos que están disputando los derechos del mismo, tales como MGM, Universal, Sony, Paramount, y las plataformas Netflix, Amazon, Apple y Disney, quienes pelean por tener este proyecto.

El gran interés de las casas productoras por la dupla Hamilton-Pitt destaca por el hecho de que las películas que giran en torno al tema del automovilismo (como la famosa saga de Rápidos y Furiosos) resultan tener gran éxito en la industria cinematográfica estadounidense y, sobre todo, en taquilla, que es donde se refleja el resultado del trabajo.

Esta película representa un segundo intento de Brad Pitt por levantar un proyecto relacionado con carreras de autos, tras ‘Go Like Hell’, donde trabajó con Tom Cruise y no obtuvo precisamente el resultado que esperaba.

Al poseer como padrino a uno de los pilotos más importante en la actualidad y una de las figuras más queridas del cine y multipremiado actor, es de esperarse que el proyecto cause revuelo aún sin tener mayores detalles al respecto; por ello, tendremos que esperar a que los mismos Hamilton y Pitt detallen más sobre qué irá su alianza.