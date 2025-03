Sergio Pérez y Ralf Schumacher no recomiendan Red Bull a Tsunoda: ‘Checo me dijo: ojalá que no pongan a Yuki’

¿Red Bull despedirá a Liam Lawson? El costoso reemplazo de Sergio Pérez ha tenido un terrible debut con la escudería austriaca y con solo dos carreras de la temporada 2025 de F1, ya suenan los rumores del paddock sobre ser sustituido por Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

En un inicio se comentaba que, si no mejoraba, Liam Lawson podría irse en el Gran Premio de Miami, pero tras los malos resultados en China, segunda fecha del mundial, ahora se especula que podría irse desde el GP de Japón y Yuki Tsunoda se siente listo para ocupar un lugar en Red Bull.

El piloto japonés de Racing Bulls fue cuestionado al terminar la sprint del GP de China si accedería a cambiar de asiento con Lawson para la carrera en el circuito de Suzuka (tercera carrera): ¿En Japón? Sí, totalmente. Es decir, el coche (Red Bull) es más rápido”; sin embargo, no es algo que ‘Checo’ Pérez desearía para él.

Liam Lawson no ha logrado sumar puntos en las primeras carreras de la temporada. (Foto: EFE/EPA/WU HAO). (WU HAO/EFE)

¿Por qué ‘Checo’ Pérez y Ralf Schumacher no querrían a Yuki Tsunoda en Red Bull?

El periodista especializado Diego Mejía comentó la situación de Red Bull en el canal de YouTube Only Drivers, donde recordó que desde la temporada pasada había dicho que la única forma de saber qué tan mal lo estaba haciendo ‘Checo’ era poner a alguien más en ese monoplaza: “y estamos viéndolo”.

La escudería de las bebidas energéticas ya tiene fama por degradar a su equipo B o despedir pilotos a mitad de la temporada, como Vitantonio Liuzzi, Daniil Kvyat (expareja de Kelly Piquet, la actual novia de Verstappen), Pierre Gasly, Alex Albon (a quien reemplazó ‘Checo’) y Daniel Ricciardo (despedido, recontratado y luego despedido de nuevo). Varios encontraron en Red Bull el fin de su carrera en la F1.

'Checo' Pérez salió de Red Bull en diciembre de 2024. (Foto: Netflix).

Mejía agregó que los pilotos de Red Bull han pagado las consecuencias de la dinámica del equipo, donde crean un auto que funciona solo con el tetracampeón Max Verstappen.

“El siguiente en la lista es Tsunoda, en algún momento lo hablé con ‘Checo’ y él me dijo ‘ojalá que no pongan a Yuki’. ‘Checo’ sabe, cuando llegó a Red Bull llevaba 10 temporadas en la F1, él sabía muy bien lo que estaba pasando internamente, qué estaba pasando con el coche, cuando los resultados se van sumando semana tras semana y no dan, hay un punto en que la gente dice ‘el problema eres tú, no es el coche’”.

Pérez dijo una y otra vez que era un reto muy grande ser el compañero de Max Verstappen, además de que repitió que el monoplaza tenía problemas, pero al final Red Bull eligió cancelar su contrato por dos años más y pagar por ello.

“Con todo lo que está pasando estamos viendo que en Red Bull hay un problema, hay varios, ya no está (Adrian) Newey para solucionar los problemas del coche, que al parecer no es mucho mejor que el del año pasado”, agregó Mejía.

Ralf Schumacher cree que Red Bull es un caos

El expiloto de F1 Ralf Schumacher coincide con esa opinión, dijo a Sky Sports Alemania que, al igual que con ‘Checo’, Tsunoda es “otro piloto que Max puede poner en su lista”.

“No importa a quién pongas en el segundo coche, lo van a mandar a casa en cuestión de varias carreras. Les recomendaría que mantuviesen a Lawson y trabajar en hacer un coche más competitivo. Sin duda, si fuera el representante de Tsunoda no le recomendaría que fuera allí“, mencionó.

A su parecer, un posible intercambio de pilotos es signo del caos en la escudería: “Increíblemente mal desde el punto de vista de la gestión. Están desestabilizando al buen equipo Racing Bulls, que ahora por fin está en una buena posición con ambos pilotos, y están quemando a Tsunoda, que es mejor pero no tiene ninguna oportunidad contra Max. Lawson vuelve a Racing Bulls y se supone que allí volverá a reforzarse. Es un caos en Red Bull. No es sólo que el equipo principal sea demasiado lento, sino que ahora también están intercambiando pilotos: me parece increíble esta farsa”.

Liam Lawson, nuevo piloto de Red Bull, abandonó el GP de Australia por chocar contra el muro. (Foto: EFE)

¿Qué pasará con Liam Lawson?

Todo apunta a dos posibles destinos del neozelandés: el primero sería un intercambio con Tsunoda, con lo cual regresaría a Racing Bulls; el segundo sería quedarse sin asiento, ante las especulaciones sobre fichar a Franco Colapinto para el asiento que dejaría Tsnoda en RB si asciende a Red Bull.

Tsunoda parece ser el candidato natural para ocupar el lugar de compañero de Verstappen, ya que Franco Colapinto tiene un contrato multianual con Alpine (además de que se especula que será titular si Jack Doohan no rinde), sin olvidar que Helmut Marko lo ha elogiado tras su desempeño esta temporada.

“Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en su mejor momento. Obviamente, cambió de entrenador. Tiene un enfoque diferente. Es más maduro. Le llevó un tiempo, pero ahora parece que está funcionando”, dijo Marko en el fin de semana de China.

Incluso Max Verstappen considera que Lawson tendría un mejor rendimiento en el equipo B de Red Bull: “Creo que iría más rápido en el auto de Racing Bulls. Sí, realmente lo creo”.

Liam Lawson sabe que Red Bull actuará rápido si no tiene un buen desempeño: “No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir - y si no lo hago, no voy a estar. Solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”, dijo a Motorsport.

Yuki Tsunoda sonaba como reemplazo de Sergio Pérez en 2024. (Foto: EFE)

Sobre lo dicho por Tsunoda, de que está listo para subir a Red Bull en Japón, Liam de nuevo demostró que no está en la F1 para hacer amigos: “He corrido con él (Yuki) durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, también lo hice en F1, así que puede decir lo que quiera”.

Resultados de Liam Lawson en la F1