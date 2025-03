Cadillac está en conversaciones con ‘Checo’ Pérez: ‘Sí hay negociaciones’

¡Para que ya no estén ‘achecopalados’! El piloto ‘Checo’ Pérez está en pláticas con la escudería Cadillac para regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

‘Checo’ Pérez salió de Red Bull a finales de 2024 y al no tener un asiento en otros equipos, quedó fuera del ‘Gran circo’.

Sin embargo, su regreso puede ser una realidad gracias al equipo Cadillac que entabló conversaciones para que corra con ellos, informó el periodista ‘Chacho’ López.

La Fórmula 1 confirmó de forma oficial que Cadillac es la nueva escudería para la temporada 2026. (Foto: @F1)

¿‘Checo’ Pérez regresa a la F1 con Cadillac?

La primera señal de un posible retorno de ‘Checo’ Pérez en la F1 llegó cuando cuestionaron a Graem Lowdon, jefe de Cadillac, acerca de si considera al piloto mexicano para conducir sus monoplazas y él respondió que es uno de los candidatos gracias a su experiencia.

¿Valoramos la experiencia? Sí, se puede ver en la forma en que estamos formando al resto del equipo. Hay mucha gente con mucha experiencia en la parte administrativa y en la parte operativa también", declaró Graem a Motorsport.

El nuevo equipo considera al mexicano por su experiencia en el automovilismo, donde estuvo con la escudería Red Bull Racing cuatro años, pero por ahora analizan también a otros pilotos que no tiene un asiento en el ‘Gran circo’.

“Eso es importante, pero es como siempre, cuando analizas la selección de pilotos, hay un montón de cosas que influyen en la toma de decisiones. Es la habilidad, la capacidad, la experiencia, ya sabes, pero también hay que mirar hacia el futuro (...) Sé que no es la mejor respuesta del mundo porque no da una pista de en qué dirección podemos ir, pero es la respuesta real, que es, ya sabes, lo que estamos analizando en este momento”, explicó Lowdon.

Cadillac se une a la F1 en 2026. (Foto: Instagram @cadillacf1)

La segunda señal llegó gracias a las declaraciones del presentador ‘Chacho’ López, quien aseguró que el equipo Cadillac tiene interés en fichar a ‘Checo’ Pérez.

“Yo creo que ‘Checo’ no aceptaría regresar con Red Bull, él no podría pedir ser el primer piloto porque es Max Verstappen, el segundo tema es que si firma con Cadillac puede ser el número 1, pero ellos no están para podios, ¿quién sabe cuándo llegaría el primero?, pero sí están en negociaciones, me acabo de enterar", dijo para Fox Sports.

“En Cadillac está pensando en tener una oferta economía importante, tienen una base técnica al futuro, pero en la temporada 2026 empiezas de cero, solo que el mejor embajador para América Latina y Estados Unidos es ‘Checo’ Pérez”, finalizó.

Papá de ‘Checo’ Pérez revela condición para el regreso del piloto mexicano a F1

Antonio Pérez Garibay, papá de ‘Checo’ Pérez, habló del regreso de su hijo a la Fórmula 1 y precisó que solo lo haría para convertirse en campeón del mundo.

“Sergio tuvo oportunidades y puertas abiertas con otros equipos para quedarse este mismo año, pero no era el nivel en el que quiere estar. Se merece estar peleando al frente (...) Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta. No tendría motivo para regresar a Fórmula 1 si no es para convertirse en campeón del mundo, él es subcampeón del mundo, algo que nunca habíamos tenido en México“, finalizó el político mexicano en una entrevista para Fox Sports.