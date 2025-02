¿Feliz sin ‘Checo’? Helmut Marko lo compara con Liam Lawson, su reemplazo en Red Bull

Esta será la primera temporada en muchos años que no vemos el nombre de ‘Checo’ Pérez tras su salida de Red Bull, y algunas personas del equipo, como Helmut Marko, parecen no extrañar al piloto mexicano.

Las luces ya ‘se apagaron’, pues esta semana se llevan a cabo los test de pretemporada 2025 de F1 en Baréin donde Liam Lawson, sustituto de ‘Checo’ en Red Bull, ha tenido algunos ‘problemillas’.

Sin embargo, esto no es impedimento para que figuras como el asesor de Red Bull, Helmut Marko, se sienta conforme con el desempeño de quien ahora es coequipero del campeón Max Verstappen.

Helmut Marko habla de desempeño de Liam Lawson como piloto de Red Bull

Precisamente fue durante los test de pretemporada donde, además de bromas como la de Max Verstappen y Lando Norris sobre su rivalidad en la F1, también el asesor de la escudería de Milton Keynes habló sobre su ‘joven promesa’ del deporte.

Helmut Marko habla sobre Liam Lawson en Red Bull. (Foto: Mexsport)

Recordemos que Lawson, quien tendría una rivalidad con ‘Checo’, vivió un ‘atropellado’ inicio al hacer un trompo en las pruebas del miércoles. Sin embargo, esto no mancha la imagen que tiene Marko de él.

“Lo hizo bien, sí. Solo cuando pasamos de duro a medio, ya no mejoró. También cambiamos algo del coche en ese momento y no funcionó. Sin embargo, dentro del equipo eso tenía sentido y también se sabía por qué no funcionó”, dijo a la prensa presente en el circuito de Sakhir.

Helmut Marko comparó a ‘Checo’ Pérez con Liam Lawson

De igual forma, le preguntaron por ‘Checo’, expiloto de Red Bull del cual su salida resultó polémica en diciembre de 2024, pues vino después de muchas especulaciones por el rendimiento de Sergio Pérez en RB.

Para el veterano asesor, la actitud de Lawson es una de las cualidades que valora del piloto de Fórmula 1 en la temporada 2025, que acompañará a Verstappen en la reconquista del Mundial de Constructores.

“Liam muestra mucho más entusiasmo. Sí, es la edad. Pero al menos no ha hecho nada malo”, expresó Marko, que también fue piloto de F1.

Liam Lawson es el reemplazo de 'Checo' Pérez en Red Bull, y Helmut Marko destaca su entusiasmo. (Foto: Especial El Financiero)

Test de pretemporada de F1: ¿Cómo le está yendo a Liam Lawson?

El neozelandés Liam Lawson dispuso del AMR21 durante toda la jornada de este jueves en Sakhir y marcó el octavo en el cronómetro matutino, sesión en la que utilizó el monoplaza de Red Bull.

Tras completar un total de 91 vueltas, se inscribió séptimo en la clasificación, a nueve décimas de Sainz.

La primera jornada de la pretemporada estuvo marcada por un apagón en Bahréin, pero ni eso impidió que Lawson, compañero de Max Verstappen, marcara. Su mejor tiempo fue de un minuto, con 30 segundos y 430 milésimas.

Temporada 2025 de Fórmula 1: ¿Cuándo es la primera carrera?

Después de los test de pretemporada, queda esperar al inicio de la temporada 2025 de F1, donde 20 pilotos van en busca de un solo objetivo: El título.

La primera carrera de 2025 será en Australia. (Fotos: Cristiano Barni - Shutterstock.com / AP)

Este año en el que además la categoría cumple 75 años veremos rostros nuevos; además del de Liam Lawson, están novatos como Ollie Bearman, Isaac Hadjar, Kimmi Antonelli, por mencionar algunos.

El Gran Premio de Australia es el primero; será del 13 al 15 de marzo (al menos en esta parte del mundo). y se podrá ver de noche, así que prepara el café porque se viene desvelada.