Pretemporada de F1 2025: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los test en Bahréin

La Fórmula 1 comienza actividades en pista en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin, donde los pilotos de los 10 equipos suben a sus monoplazas para los test de pretemporada, donde buscan ajustar detalles previo a la primera carrera.

La categoría reina del automovilismo ya ha visto acción fuera de la pista: el pasado 18 de febrero se realizó en Londres (Inglaterra) el F1 75 Live, evento inédito por el aniversario 75 de la Fórmula 1, donde los 10 equipos presentaron los diseños de sus autos.

En dicha ceremonia vimos al siete veces campeón Lewis Hamilton con los colores de Ferrari, pero algunos se llevaron un ‘mal sabor de boca’: Red Bull recibió abucheos cuando sus dos pilotos (Max Verstappen y Liam Lawson) y su director Christian Horner pasaron al escenario a mostrar el RB21.

Red Bull recibió abucheos en el F175 Live(Foto: @redbullracing).

Los abucheos enfurecieron a Max Verstappen, tetracampeón del mundo, según relató su papá Jos Verstappen: “No, Max no tiene ganas de eso, de ser abucheado así delante de 25 mil personas. También dice: ‘Si esto es en Inglaterra el año que viene, definitivamente no me verán’”, expresó a Race Xpress.

Red Bull trata de reencontrar el camino luego de una turbulenta temporada marcada por un campeonato de constructores perdido ante McLaren y Ferrari, las salidas de Sergio ‘Checo’ Pérez y de Adrián Newey, así como el escándalo de Horner, quien fue investigado y exonerado por presunto acoso a una empleada.

El RB21 fue diseñado por el director técnico Pierre Wache, quien reemplazó a Adrian Newey, el genio de la aerodinámica, cuyos monoplazas le dieron títulos mundiales a Sebastian Vettel y a Verstappen.

¿Cuándo empiezan las pruebas de pretemporada de la F1?

Los test de pretemporada se realizan del 26 al 28 de febrero, los pilotos podrán probar sus monoplazas en los siguientes horarios:

01:00 a 05:00 horas (tiempo central de México).

06:00 a 10:00 horas (tiempo central de México)

¿Dónde ver los test de pretemporada de F1 2025?

La actividad en pista se emite en vivo en televisión de paga o streaming:

FOX Sports México

F1 TV

Lewis Hamilton probará su monoplaza de Ferrari. (AP Foto/Luca Bruno) (Luca Bruno/AP)

Calendario: ¿Cuándo comienza la temporada 2025 de F1?

Aunque desde 2020 Bahréin inaugura la primera carrera de la temporada, este año las luces se apagan por primera vez en el Gran Premio de Australia que se celebrará del 14 al 16 de marzo.

Este es el calendario completo:

GP de Australia – 14 al 16 de marzo, Melbourne GP de China – 21 al 23 de marzo, Shanghai GP de Japón – 4 al 6 de abril, Suzuka GP de Bahréin – 11 al 13 de abril, Sakhir GP de Arabia Saudita – 18 al 20 de abril, Yeda GP de Miami – 2 al 4 de mayo, Miami GP de Emilia Romaña – 16 al 18 de mayo, Imola GP de Mónaco – 23 al 25 de mayo, Montecarlo GP de España – 30 de mayo al 1 de junio, Montmeló GP de Canadá – 13 al 15 de junio, Montreal GP de Austria – 27 al 29 de junio, Knittelfeld GP de Gran Bretaña – 5 al 6 de julio, Silverstone GP de Bélgica – 25 al 27 de julio, Spa-Francorchamps GP de Hungría – 1 al 3 de agosto, Mogyoród GP de los Países Bajos – 29 al 31 de agosto, Zandvoort GP de Italia – 5 al 7 de septiembre, Monza GP de Azerbaiyán – 19 al 21 de septiembre, Bakú GP de Singapur – 3 al 5 de octubre, Singapur GP de Estados Unidos – 17 al 19 de octubre, Austin GP de México – 24 al 26 de octubre, Ciudad de México GP de Sao Paulo – 7 al 9 de noviembre, São Paulo GP de Las Vegas – 20 al 22 de noviembre, Las Vegas GP de Qatar – 28 al 30 de noviembre, Losail GP de Abu Dhabi – 5 al 7 de diciembre, Abu Dhabi

Con información de EFE.