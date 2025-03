Británicos le echan porras a ‘Checo’ Pérez tras abandono de Lawson en GP de Australia: ‘Se ríe a carcajadas’

Gracias por nada: La prensa británica elogió al piloto ‘Checo’ Pérez luego del debut de Liam Lawson con Red Bull en el Gran Premio de Australia 2025.

El neozelandés abandonó la carrera en la vuelta 47 luego de hacer un trompo en la pista y terminar contra el muro de contención y sobre el césped.

Los británicos, que criticaron a ‘Checo’ Pérez cuando era piloto de la Fórmula 1, ahora consideraron que el mexicano pudo tener un mejor desempeño que Lawson y se “ríe a carcajadas” desde México.

Liam Lawson dio un trompo en la vuelta 47 del GP de Australia 2025 y chocó contra el muro de contención. (Foto: EFE)

¿Qué dijeron los británicos sobre ‘Checo’ Pérez y el debut de Liam Lawson?

‘Checo’ Pérez salió de la F1 al término de la temporada 2024, donde consiguió 152 puntos, lo que causó que McLaren y Ferrari quedaran por encima de Red Bull Racing en el campeonato de constructores.

Como consecuencia, los medios ingleses criticaron el desempeño que tuvo el mexicano en la competencia, pero ahora, la prensa británica le echó porras al hijo de Antonio Pérez Garibay porque pudo lograr un mejor resultado que Liam Lawson con Red Bull.

"Seamos justos con él, porque estaba en una situación difícil sin preparación en los tres entrenamientos libres. Escribí esto en mi cuaderno ‘En algún lugar de Guadalajara, México, un hombre llamado Sergio se está riendo a carcajadas’“, señaló Ted Kravitz en su programa de TV Ted’s Notebook.

El comentarista aseguró que ‘Checo’ Pérez hubiera tenido una mejor participación en el GP de Australia 2025 que el resultado obtenido por Liam Lawson en el GP de Australia 2025: “Creo que es injusto, pero habrá que tener en cuenta que hoy Sergio podría sentir que podría haberlo hecho mejor que P18“.

Kravitz desea que el RB21 de Max Verstappen no presente problema en futuras carreras, especialmente si la escudería Red Buil Racing desea competir por el campeonato de constructores en la temporada 2025 de la F1: "Por el bien de Lawson, supongo, y por los diseños de Red Bull en un campeonato de constructores, espero que este no sea un patrón que se vaya a repetir con su otro auto, el del genio de la conducción Max Verstappen.

¿Cómo fueron las críticas de la prensa británica contra ‘Checo’ Pérez cuando era piloto de la F1?

‘Checo’ Pérez fue criticado por sus resultados en la temporada 2024 de la Fórmula 1 y cuestionado acerca de su permanencia en Red Bull Racing por diferentes medios con sede en Inglaterra.

Por ejemplo, el periodista David Croft le preguntó que si Christian Horner no veía las estadísticas o por qué aseguraba su continuidad en la escudería austriaca al término del Gran Premio de Qatar.

“Lo que estás diciendo aquí hoy me hace sentir que en tu mente, las estadísticas son engañosas debido a lo que has sido o no capaz de hacer con el coche. ¿Estás diciendo que no hay ninguna duda de que deberías pilotar la próxima temporada y que tienes un contrato y deberías estar con Red Bull y ellos deberían mirar más allá de las estadísticas, por así decirlo“, dijo Croft.

“¿Eres un piloto Red Bull o un piloto que corre para Red Bull? Si Christian Horner decidiera que no vas a formar parte del equipo principal en 2025, ¿tu contrato dice que podrías conducir para ellos en otro lugar o dice que es Red Bull o nada? ¿Obligarías al equipo a cumplir el contrato en caso de que se tome esta decisión?“, continuó.

“Al final del día el equipo tiene toda la información completa y existe una razón de la extensión de mi contrato y nosotros sabemos nuestro rendimiento, problemas y dificultades, así que estamos trabajando en equipo para mejorar esto”, respondió el piloto mexicano.

Liam Lawson, nuevo piloto de Red Bull, abandonó el GP de Australia por chocar contra el muro. (Foto: EFE)

Diferentes medios ingleses (Sky y The Race, por ejemplo) culparon a Sergio ‘Checo’ Pérez por la derrota de Red Bull Racing en el campeonato de constructores ante los pilotos de McLaren.

“Por supuesto, asumo mi responsabilidad, pero no creo que todo se deba a una sola persona Obviamente, formo parte de una gran organización, de un gran equipo, y es una pena que no hayamos luchado más por el título de constructores", indicó el mexicano en una conferencia de prensa, según Motorspórt.