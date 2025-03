Helmut Marko justifica la actuación de Liam Lawson en el GP de Australia: “Su ritmo no es tan malo”

El inicio de la temporada 2025 de la F1 fue en el Gran Premio de Australia, donde el piloto Liam Lawson abandonó la carrera luego de chocar contra el muro, sin embargo, Helmut Marko, asesor de Red Bull, consideró que no fue “su culpa, ni tiene un ritmo tan malo”.

El accidente de Liam Lawson ocurrió luego de que hizo un trompo en la vuelta 47 cuando se salió de la pista sin ningún control sobre el monoplaza, acción donde Bortoleto, de Sauber, estuvo involucrado.

El GP de Australia 2025 fue un inicio ‘accidentado’ para el ‘Gran circo’ porque no solo Lawson abandonó por un choque, también Carlos Sainz, de Williams, y Fernando Alonso, de Aston Martin, no pudieron terminar la competencia luego de chocar con el muro.

Liam Lawson abandonó el GP de Australia tras chocar con el muro. (@redbullracing)

¿Qué dijo Helmut Marko, de Red Bull, sobre el abandono de Liam Lawson en el GP de Australia?

Helmut Marko, asesor de Red Bull, aseguró que el abandono de Liam Lawson en el GP de Australia es algo de lo que no se puede culpar al piloto neozelandés.

“Ha sido un fin de semana difícil para él, decidimos cambiar el coche para ponerle un poco más de carga aerodinámica, pero es una pista muy difícil para adelantar (...) Corrimos el riesgo de dejarlo fuera y no llamarlo a boxes porque estaba lejos de los puntos y pensamos, ‘sabes qué, tira los dados, quizás salga bien’, pero ese fue exactamente el momento en el que empezó a llover más, así que es difícil culparlo por ello”, detalló en una entrevista para Motorsport.

Él añadió que Liam Lawson, de Red Bull, tiene “un ritmo no tan malo”, a pesar de que en la qualy del GP de Australia 2025 largó desde la posición 18 (es decir, que quedó fuera en la Q1)

“Por ese último trompo, creo que el único destello de luz que puede sacar de ello, que con los neumáticos de seco marcó la segunda vuelta más rápida del gran premio, así que creo que si hay algo positivo, es que su ritmo no es tan malo”.

Liam Lawson tuvo un accidente en el GP de Australia 2025. (Foto: EFE) (JOEL CARRETT/EFE)

Finalmente, Helmut Marko consideró que la participación de Lawson, piloto que tomó el lugar de ‘Checo’ Pérez en Red Bull, no fue “representativo” de lo que el neozelandés es capaz de hacer en la competencia: “El próximo fin de semana será difícil porque es un fin de semana sprint en una pista en la que no ha estado antes, pero es bastante resiliente. Este fin de semana no ha sido representativo de lo que es capaz”

Liam Lawson opina acerca de su choque en el GP de Australia 2025

Liam Lawson explicó que su accidente en el GP de Australia fue por “una apuesta” junto al equipo de Red Bull Racing para intentar llevarlo a posiciones de puntos.

Esto es porque se mantuvo en pista con los neumáticos ‘slick’ (lisos) a pesar de la lluvia, la cual pensó que iba a ceder hacia el final de la competencia.

“Esperaba una carrera mayoritariamente en mojado. Básicamente, se ha secado más de lo que pensábamos y hemos tenido muchos problemas con los delanteros (...) hemos pasado al slick. Sinceramente, el ritmo fue bueno durante esas pocas vueltas, pero al final empezó a llover más de lo que pensábamos”, comentó para una entrevista a Motorsport.

El piloto neozelandés ofreció disculpas por su abandono en el primer Gran Premio de la temporada 2025 de la F1: “Al principio pensamos que podríamos sobrevivir a la mitad de la pista, pero llovió por todas partes y entonces no pude mantenerme en pista (...) Pero queríamos arriesgar. Compartimos esa apuesta juntos, pero, quiero decir, solo ofrezco disculpas por poner el coche en el muro”