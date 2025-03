Papá de Hamilton consuela a Hadjar, novato que chocó en la vuelta previa en Australia: ‘Significa mucho’

No estoy llorando, tú estás llorando: Isack Hadjar, novato de la temporada 2025 de la F1, no participó en la carrera del Gran Premio de Australia 2025 porque chocó en la vuelta de formación y al regresar al paddock fue consolado por Anthony, papá de Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, gesto que calificó como algo “significativo” para él.

Hadjar participó en las prácticas libres y tuvo una destacada actuación en la clasificación del GP de Australia al quedar en el onceavo lugar, sitio que debió ocupar en la parrilla de salida.

La primera carrera de la temporada 2025 de la F1 fue una ‘accidentada’ competencia, donde diferentes pilotos abandonaron la competencia por choques, además de Hadjar, entre ellos Liam Lawson, de Red Bull, que salió tras estrellarse con el muro en la vuelta 47.

Isack Hadjar chocó en la vuelta de formación del GP de Australia 2025. (Foto: EFE)

¿Cómo fue el accidente de Isack Hadjar en el GP de Australia 2025?

La lluvia representó un reto que los pilotos de la Fórmula 1 tuvieron que enfrentar en el Gran Premio de Australia 2025 y ocasionó que regresaran a pits para cambiar los neumáticos en múltiples ocasiones.

La carrera fue abandonada por Carlos Sainz, de Williams, Bortoleto de Sauber, Lawson de Red Bull, Fernando Alonso de Aston Martin.

Pero, quien tuvo mayores problemas al inicio de la competencia fue Isack Hadjar, que en la vuelta de preparación perdió el control del vehículo y tras un trompo chocó con el muro de contención.

El monoplaza sufrió daños y ya no pudo continuar en la carrera del primer GP de la temporada.

Anthony, papá de Lewis Hamilton, abraza a Hadjar tras abandono en el GP de Australia 2025

El compañero del piloto Yuki Tsunoda en RB salió del monoplaza con daños en la parte trasera y el costado izquierdo para dirigirse al paddock.

En el camino fue interceptado por Anthony, papá de Lewis Hamilton de Ferrari, quien lo detuvo para dedicarle unas palabras.

“Significa mucho saber que él sabía dónde estaba. Lo mal que me sentía, que fuera a verme en el peor momento de mi vida, creo que es bonito que me lo dijera, se lo agradezco mucho, solo tengo que mantener la cabeza alta y demostrar mi valía, ayer lo hice bien en la clasificación, pero ahora estoy enfadado”, declaró el piloto a Motorsport.

Aunque no reveló las palabras que le dirigió Anthony Hamilton, el papá de Lewis Hamilton explicó en una entrevista por qué fue a consolar a Hadjar.

“Cuando vi lo que pasó, se me hundió el corazón por él. No solamente por él, por sus padres, por todo lo que han hecho, trabajar duro para llegar a este punto. Me sentía fatal por él. Así que pensé: ‘sabes qué, tengo que ir a decirle a este chico: ‘mantén la cabeza alta, camina con la cabeza alta. Vas a volver’, creo que es un piloto fenomenal”, mencionó Anthony para Sky Sports.

Cabe destacar que en múltiples ocasiones Hadjar compartió su admiración por Lewis Hamilton y que se inspira en los logros del ahora piloto de ‘Il cavallino rampante’.

Isack Hadjar debutó en el GP de Australia 2025 con RB. (Foto: Instagram @isackhadjar)

¿Qué dijo Isack Hadjar de su accidente en el GP de Australia 2025?

La transmisión del Gran Premio de Australia 2025 de vez en cuando transmitía a Isack Hadjar en el paddock luego de su abandono en la vuelta de formación y se le veía llorando.

El piloto aseguró sentirse “avergonzado” con su equipo por destruir el monoplaza en la primera carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, relató para Motorsport.

“Solo estoy avergonzado y apenado por el equipo. Me pasé, patiné demasiado los neumáticos traseros y una vez que perdí el coche, traté de salvarlo, yo era solo un pasajero, se rompió tan rápido (...) Estos errores, pueden suceder, romper el coche tan temprano en la temporada me rompe el corazón, lo siento mucho por el equipo”.

Hadjar lamentó perderse la experiencia de correr en una pista mojada, que representa tantos retos para los pilotos, además de sentir más presión desde su llegada a la Fórmula 1.: “Me estoy perdiendo más experiencia, mi primer gran premio, perderme una pista mojada, ojalá pudiera estar pilotando ahora mismo, La presión que tienes al llegar a la Fórmula 1 es más difícil, porque solo se me juzgará por mi rendimiento dentro del equipo”.