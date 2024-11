‘Iba en pijama’: Piloto de RB casi se pierde el GP de Las Vegas por problema con migración

¿Por poquito no llega? Yuki Tsunoda fue entrevistado y aislado por autoridades migratorias previo a su llegada para el Gran Premio de las Vegas 2024 y para asistir a la promoción del evento automovilístico.

Sin embargo, el piloto de la escudería RB fue detenido para realizarle algunas preguntas relacionadas con su visita a la ciudad estadounidense, pero consideró que quizá no fue reconocido porque iba en pijama.

Yuki Tsunoda fue interrogado por autoridades migratorias a su llegada a Las Vegas. (Foto: EFE)

¿Por qué Yuki Tsunoda fue aislado e interrogado en Las Vegas?

El actual compañero de Liam Lawson discutió con agentes de seguridad en el aeropuerto de Las Vegas cuando arribó al lugar y le dijeron que podría ser regresado a su lugar de origen.

“Quizá llevaba un pijama, no lo sé, me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo, siento que tengo más problemas. Por suerte pasé sin problemas”; inició Yuki Tsunoda en una entrevista publicada por Motorsport.

El piloto de la Fórmula 1 discutió con los elementos de seguridad que lo detuvieron y le impidieron platicar con su fisioterapeuta (quien iba con él en ese momento) para comprobar que era un automovilista profesional.

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones. Estuve a punto de que me mandaran de vuelta a casa. Ahora todo está bien, pero sí (...) Y de repente él (agente de seguridad) me metió en la habitación y cuando tuve una conversación, le pregunté ‘¿Puedo traer a la persona con la que voy a viajar? Tal vez pueda ayudar un poco a explicar un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1′, explicó.

Yuki Tsunoda es piloto de la escudería RB. (Foto: AFP) (ERWIN SCHERIAU/AFP)

Algo que desconcertó a Yuki Tsunoda, piloto de RB, fue que su Visa para ingresar a Estados Unidos estaba en regla y aun así lo interrogaron.

“Pero no me permitieron traerlos ni siquiera llamar a nadie. Quería llamar también al equipo, o quizá a la F1 para que me ayudaran, en esa sala no se puede hacer nada (...) Hice lo de los visados y todo, ha sido una pena. Supongo que con los tres últimos pude entrar sin problemas. Así que me pareció un poco extraño que me pararan y tener una discusión en condiciones”, explicó Tsunoda de acuerdo con Motorsport.

¿Cómo es el circuito del GP de Las Vegas?

¿Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? No siempre y menos tratándose del Gran Premio de la Fórmula 1 en esta ciudad, pero, ¿cómo es el circuito?

La pista llamada ‘Strip circuit’ está entre las calles de la ‘ciudad del pecado’, tiene 6.2 kilómetros de longitud, tiene 17 vueltas y se corren 50 vueltas.

Así es el circuito del Gran Premio de Las Vegas. (Foto: Captura F1)

¿Cuántas carreras faltan para terminar la temporada 2024 de la Fórmula 1?

La temporada 2024 de la F1 se acerca a su fin, actualmente restan 3 circuitos para terminar las actividades automovilísticas por este año y ver coronarse a un campeón de la Fórmula 1. Estos son los GP faltantes.

Gran Premio de Las Vegas : Domingo 24 de noviembre de 2024.

: Domingo 24 de noviembre de 2024. Gran Premio de Catar : Domingo 1 de diciembre de 2024.

: Domingo 1 de diciembre de 2024. Gran Premio de Abu Dabi: Domingo 8 de diciembre.