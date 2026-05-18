Saúl Monreal rechaza su respaldo a grupos nazis; apareció en video con músico que usaba la esvástica

Saúl Monreal Ávila, senador de Morena, destacó que no respalda posturas nazis luego de que subiera un video con un grupo musical, cuyo integrante usaba el símbolo de la esvástica.

El senador Saúl Monreal afirmó que no comparte expresiones nazis, luego de que compartió un video en redes sociales donde aparece acompañando a un grupo musical llamado Bad Men, cuyo bajista portaba una playera con la cruz esvástica.

“No comparto, respaldo, ni promuevo ningún símbolo expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia”, aclaró en redes sociales mediante un video.

El morenista recordó que tiene una sección denominada Jueves de Rolita.

“Considero importante hacer una aclaración. Este formato lo realizo desde hace más de cuatro años con el único propósito de convivir con la gente que me sigue en redes sociales, principalmente con paisanos radicados en Estados Unidos, con zacatecanos y de todo el país, siempre en un ambiente de música y respeto”, comentó.

Aunque las grabaciones las suele hacer desde su camioneta, en esa ocasión se acudió por invitación de la banda a su estudio.

En dicha grabación, Saúl Monreal, quien aspira a ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, canta con la banda la canción ‘Agujetas de color de rosa’.

“Hubo una omisión de nuestra parte al advertirlo en ese momento a las personas que pudieran sentirse ofendidas. Quiero decirles con sinceridad que nunca fue mi intención agraviar a nadie. Lamento que esta situación se haya politizado, porque ese nunca fue el propósito de este espacio, que siempre ha buscado generar convivencia”.

Dijo que solicitó a su equipo eliminar el video donde aparece el músico con la playera con la esvástica, usada por soldados nazis.

Recordó que en el Jueves de Rolita se cantan “rancheras, norteñas y muchos estilos”.

Saúl Monreal Ávila tiene aspiraciones a gobernar el estado de Zacatecas en 2027, donde actualmente gobierna su hermano David Monreal; sin embargo, estaría impedido a participar como abanderado de Morena, por la cláusula en contra del nepotismo.