‘Sentí vergüenza’ por ‘Checo’: ¿Quién es Robert Doornbos, expiloto de F1 que ‘tunde’ a Sergio Pérez?

¿Qué pasará con Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull? El bajo rendimiento del piloto mexicano en la temporada de Fórmula 1 2024 y la desastrosa pesadilla que vivió en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024 lo colocan en el centro de las críticas.

Christian Horner, el jefe en Red Bull, y Helmut Marko han hablado sobre la mala racha de resultados de ‘Checo’, que comenzó tras el Gran Premio de Miami, justo como en la temporada pasada.

No obstante, Sergio Pérez no solo resiste al ‘fuego amigo’, proveniente del mismo garage de Red Bull, sino que ahora es blanco de críticas de expilotos de F1 como Robert Doornbos, quien regresó al ataque tras sus declaraciones a inicios de año en las que señaló que el mexicano vacacionaba “en posición fetal”.

En esta ocasión, Doornbos criticó la renovación del contrato de ‘Checo’ Pérez con Red Bull por dos años más e incluso se mostró a favor de que la escudería aplique las cláusulas del contrato para sustituirlo como coequipero de Max Verstappen.

¿Qué dijo Robert Doornbos en esta ocasión? ¿Quién es ese expiloto de F1 que aprovecha cualquier oportunidad para lanzar críticas a ‘Checo’ Pérez y cuántas carreras ganó en su paso por Fórmula 1?

‘Lo que está mostrando ‘Checo’ Pérez no es digno de Red Bull’, dice Robert Doornbos

Doornbos aceleró a fondo al ver un espacio para criticar a Sergio Pérez. “Todo el mundo se pregunta por qué le han dado un nuevo contrato. Y por qué no le sustituyen (…) Lo que Pérez está mostrando no es digno de Red Bull. En el pasado, a nadie se le ha dado tanto tiempo como a él”, dijo Robert Doornbos, expiloto de Red Bull, al sitio Motorsport.com.

Si Doornbos tuviera el lugar de Christian Horner al interior de Red Bull, ‘Checo’ Pérez ya no tendría un asiento en la escudería. “Como jefe de equipo dices: vamos a activar las cláusulas que pusimos en el contrato. Si no, ¿por qué las pones en un contrato? Esas cosas están ahí por algo. Y lo que estamos viendo actualmente es gravemente malo. Por supuesto que sería triste para Pérez, pero el deporte de élite es duro como una roca y en la Fórmula 1 sólo hay 20 plazas. O comes, o te comen. Creo que le han dado tiempo suficiente y que ahora deberían tomar medidas de verdad, porque para Red Bull también es muy importante ganar el campeonato de constructores”.

'Checo' Pérez renovó su contrato con la escudería Red Bull por dos años más. (Reuters)

Al hablar sobre el desastroso fin de semana de ‘Checo´ Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, Doornbos se lanzó al ataque con la misma furia que Max Verstappen muestra ante sus rivales dentro de las pistas.

“Sentí vergüenza ajena cuando le vi parado en la grava y le oí pedir que le empujaran. Fue desgarrador. Vimos a un deportista de élite que ha perdido completamente el rumbo. Debió de sentir que podía haber desperdiciado sus últimos créditos con el equipo”, dijo el expiloto.

“Yo me quedaría con Liam Lawson”, siguió el expiloto al hablar sobre la prueba que el inglés realizará con Red Bull.

¿Quién es Robert Doornbos, el expiloto crítico de ‘Checo’?

Se trata de un exintegrante de la parrilla de F1 nacido en Países Bajos, es decir, es paisano de Max Verstappen, actual tricampeón mundial. Su carrera como piloto comenzó tarde, ya que primero se dedicaba a jugar tenis, antes de recibir una invitación de la escudería Williams, que ahora está en busca de contratar a Carlos Sainz.

Doornbos llegó a la F1 tras competir en series invernales de la copa Opel del Reino Unido, en las que terminó segundo. Luego pasó a Fórmula Ford, categoría en la que también ganó el segundo puesto en la clasificación final.

Para el año 2001, Robert Doornbos pegó el salto a la Fórmula 3 británica y la alemana, al tiempo que disputaba carreras en otros países.

Tres años más tarde llegó a la F1 en la temporada 2004 como piloto de pruebas del equipo Jordan y en 2005 fichó con la escudería Minardi.

Luego del adiós de Minardi, que vendió su estructura a Red Bul, Doornbos fue nombrado como piloto de pruebas y tuvo la suerte de participar en algunas carreras sin mucho éxito.

Martin Brundle también critica a ‘Checo’

Red Bull ha dicho que analizará los malos resultados de Sergio "Checo" Pérez. (Reuters)

Martin Brundle, un expiloto de F1 que disputó 158 grandes premios entre 1984 y 1996, también habló del mal momento de Sergio ‘Checo’ Pérez.

“Conseguir 15 puntos con un Red Bull en seis carreras, es sorprendente, y hemos visto cómo ese equipo se ha cargado a Alex Albon, Pierre Gasly, Jean-Eric Vergne, y a muchos, muchos otros jóvenes pilotos, a pesar de ir mucho mejor que eso”, dijo.

Brundle aseguró que la continuidad de Sergio Pérez en Red Bull se debe a su nacionalidad y a los intereses económicos que representa.

“Sabemos que (Pérez) es comercialmente atractivo para ellos. Es un buen rival para Max. Normalmente es lo suficientemente rápido para hacer un buen trabajo y aportar información relevante. No es lo suficientemente rápido como para molestar a Max en particular, y funciona para ellos y han ganado los dos campeonatos. Pero de repente, tienen algunos rivales a mano”.

“No pueden ganar cómodamente el título de constructores sin que Sergio esté en plena forma, así que las reglas del juego han cambiado en ese sentido, y te preguntas cuánto tiempo podrán aguantar esto”, señaló Brundle, de acuerdo con Motorsport.com.