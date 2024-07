‘Checo’ Pérez habla de su ‘desastrosa’ clasificación en el GP de Gran Bretaña 2024: ‘Duele mucho’

El Gran Premio de Gran Bretaña ha resultado complicado para Sergio Pérez. Durante la clasificación de este sábado cometió errores que lo llevarán a largar decimonoveno este domingo. Y lo ocurrido hoy en el circuito de Silverstone “fue un error tonto”, que “duele mucho”, aseguró él mismo.

‘Checo’ perdió el control de su RB20 y quedó atascado en una trampa de arena, por lo que no pudo marcar un mejor tiempo y largará hasta la última línea de la parrilla, acompañado de Pierre Gasly.

En un momento de alta presión sobre su asiento en Red Bull por los rumores que existen de una posible salida, firmó otro fin de semana desastroso en Fórmula 1, lo cual se lamenta.

El desempeño de 'Checo' Pérez en la qualy de este sábado lo llevará a salir desde el fondo de la parrilla. (Foto: EFE)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez de la clasificación en el GP de Gran Bretaña 2024 de F1?

“Fue un error tonto ahí afuera, fui uno de los primeros en poner los slicks (neumáticos de seco), con los que vimos un montón de problemas en esas condiciones y, desgraciadamente, yo fui el peor parado de todos”, comentó ‘Checo’.

En la conversación que tuvo con varios medios de comunicación, admitió que su estrategia no tuvo los resultados esperados y, por tanto, terminó fuera de la pista.

“Estaba intentando calentar los neumáticos y bloqueé en la entrada de la novena curva (Copse), me salí de pista y había agua encharcada, y cuando intenté parar el coche se me fue por detrás y me metí en la grava”, comentó el piloto tapatío tras ahondar su mala racha este sábado en Silverstone.

'Checo' Pérez reconoce que la estrategia que utilizó en la Q1 no fue la mejor. (Fotoarte: El Financiero) (EFE)

Gran Premio de Gran Bretaña 2024: ‘Checo’ se siente mal por su desempeño en la qualy

“Me he equivocado hoy y eso duele mucho, porque decepcionar de esta manera a tu equipo no es agradable, especialmente porque había sido un fin de semana bastante sólido hasta ese momento”, opinó ‘Checo’ Pérez.

Pese a que su coequipero, Max Verstappen, largará cuarto en Silverstone y no en primero, como lo había hecho la mayor parte de la temporada 2024, Pérez sintió que Red Bull estaba teniendo medianamente un buen rendimiento.

“Es frustrante, porque creo que teníamos buen ritmo; habíamos sido fuertes el viernes y esta mañana. Estaba en ritmo y es una lástima que no llegáramos a mostrarlo”, apuntó.

Checo Pérez saldrá en el sitio 19 para el GP de Gran Bretaña. (Foto: EFE)

¿'Checo’ remontará en Silverstone? Esto dijo

Aunque en otras ocasiones ha logrado remontar desde el fondo, incluso subiendo al podio después de largar último, considera difícil hacerlo mañana, aunque no lo descarta del todo.

“Va a ser complicado recuperar puestos desde la parte trasera de la parrilla, pero habrá que ver de lo que somos capaces mañana. Tenemos que limitar los daños; y espero que las cosas nos sean favorables”, declaró Sergio Pérez este sábado en Silverstone.





