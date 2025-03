‘¡Déjame, por favor!’: Así fue la discusión de Hamilton con su equipo en debut con Ferrari

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, tuvo su ‘bienvenida’ al equipo de ‘Il cavallino rampante’ en el Gran Premio de Australia 2025, sin embargo, el siete veces campeón del mundo, tuvo un inicio “complicado” que tuvo discusiones por radio y desacuerdos entre su equipo y él a grado de decirles que ‘lo dejaran, por favor".

La primera carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 fue en Australia, donde diferentes pilotos se accidentaron y quedaron fuera de la competencia, como Liam Lawson, de Red Bull Racing.

Y aunque Lewis Hamilton tuvo su debut en Ferrari y aunque no chocó ni tuvo accidentes, no fue una carrera fácil porque sintió que “no tenía control sobre el auto”.

Lewis Hamilton debutó con Ferrari en el GP de Australia 2025. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Lewis Hamilton de su debut con Ferrari en el GP de Australia 2025?

Hamilton consideró que una el Gran Premio de Australia 2025 fue una de las “carreras más complicadas” que recuerda en su carrera, por factores como la lluvia que dificultó conducir el monoplaza.

“Ha sido una de las carreras más complicadas que recuerdo, Fue mucho peor de lo que pensaba. El coche era muy, muy difícil de conducir hoy. Doy las gracias de haber impedido que acabase contra el muro porque se quería ir hacia él la mayoría del tiempo”, indicó el veterano piloto en declaraciones posteriores a la carrera.

Sin embargo, al evaluar el desempeño en su debut con la escudería Ferrari, precisó que va a evaluar el rendimiento del auto para hacerle modificaciones.

“Nos queda mucho trabajo por hacer (...) El equilibrio del coche era muy complicado, uno de los más complicados de los últimos años. Tengo que encontrar la configuración correcta (...) Todo es nuevo, desde la primera vez que conduje este coche bajo la lluvia, se comportaba de forma muy diferente a lo que había experimentado en el pasado, la unidad de potencia, todas las funciones de dirección, todas las cosas se te echan encima e intentas hacer malabarismos con ellas”, contó para Motorsport.

El piloto Lewis Hamilton inició la carrera en la octava posición por su desempeño en la clasificación del Gran Premio de Australia 2025, pero culminó dos posiciones atrás, es decir, en décimo, posición que solo le otorgó un punto.

Lewis Hamilton sumó 1 punto en el GP de Australia, carrera en la que debutó con Ferrari. (Foto: EFE)

Hamilton discute por radio con el equipo de Ferrari

No solo las condiciones meteorológicas del circuito de Albert Park en Melbourne causaron complicaciones en el desempeño de Hamilton, también los desacuerdos con su equipo.

“Decían que iba a llover solo una vuelta, que iba a ser una lluvia muy corta, así que mantuve la calma en pista y conseguí el liderato cuando todos entraron a boxes, pero yo aguanté tanto como pude (...). La información no fue la adecuada, así que creo que perdimos la oportunidad. Ha sido una pena”, dijo a EFE.

La decisión de no ir a cambiar los neumáticos ocasionó que Hamilton y su compañero Charles Leclerc subieran a la posición 1 y 2 momentáneamente, pero ante la persistencia de la lluvia, terminaron por perder lugares.

“Desgraciadamente, hoy no tenía ninguna confianza en el coche, así que voy a hacer algunos cambios para la semana que viene. Hoy he tenido problemas con la frenada y la estabilidad trasera, sobre todo con la potencia, he tenido muchos contratiempos, y he estado a punto de irme contra el muro”, reveló para Motorsport.

Estas fueron algunas de las discusiones que tuvo Lewis Hamilton con su ingeniero Riccardo Adami en el GP de Australia:

Adami (conversación 1): Quédate en modo carga.

Lewis: Sí, no hay problema, solo no me repitas todo, por favor

Adami (conversación 2): Puedes usar K1 [adelantamiento] cuando estés cerca.

Lewis: Déjame, por favor.

Adami: K1 disponible.

Lewis: Sí, lo sé. Déjame por favor.

Adami (conversación 3): Evitar en 9 DRS, sugiero cambio ascendente y luego DRS.

Lewis: Déjalo por favor, estoy aprendiendo el coche sobre la marcha compañero. Déjame con el DRS, no es un problema.

Lewis (conversación 4): ¿Pensabas que habías dicho que no iba a llover? Creo que perdimos una gran oportunidad, ¿en qué posición estoy, P9 otra vez?

Adami: P9.

Al final, el expiloto de la escudería Mercedes agradeció el trabajo de Riccardo Adami, con quien buscaba una plática acerca del desempeño en la carrera.

“Creo que Riccardo Adami hizo un trabajo muy bueno, estamos aprendiendo el uno del otro poco a poco, después de esto nos descargaremos, repasaremos todos los comentarios, las cosas que dije, y viceversa. Generalmente, no soy de los que les gusta mucha información en la carrera, a menos que la necesite la pediré”, finalizó Hamilton para Motorsport.