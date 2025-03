‘Fue bullying o pánico’: Expiloto acusa a Red Bull de aplastar a Lawson y Verstappen reacciona

Liam Lawson salió de Red Bull tras solo dos fechas de la temporada 2025 de F1. La escudería austriaca ya se está haciendo fama de devorar pilotos por sus dinámicas internas... y Max Verstappen parece estar de acuerdo.

Este jueves, el equipo de F1 que ‘da alas’ anunció un intercambio de pilotos tras “el difícil periodo” de adaptación del neozelandés que remplazo de ‘Checo’ Pérez: Yuki Tsunoda, de su equipo B (Visa Cash App Racing Bulls), asciende como compañero de Verstappen, mientras que el ‘roockie’ Liam ocupa su lugar, al lado del otro novato Isack Hadjar.

Lawson tuvo un desastroso inicio de temporada y se convirtió en el piloto que duró menos tiempo con Red Bull: abandonó en el Gran Premio de Australia, fue 12° en el GP de China (tras las descalificaciones de tres pilotos que estaban por delante de él) y 14° en la sprint de ese fin de semana.

Liam Lawson abandonó el GP de Australia por chocar contra el muro. (Foto: EFE)

Christian Horner, director de Red Bull, afirmó que tomaron la decisión de hacer un “cambio anticipado” para cuidar a su piloto: “Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam y, juntos, vemos que después de un comienzo tan difícil tiene sentido actuar con rapidez para que Liam pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”.

“Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato del Mundo de pilotos y recuperar el de constructores y ésta es una decisión puramente deportiva. Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual. Le damos la bienvenida al equipo y estamos deseando verle al volante del RB21”, agregó.

Lawson regresa a Racing Bulls. (Foto: EFE/EPA/WU HAO / POOL). (WU HAO / POOL/EFE)

Max Verstappen reacciona a salida de Liam Lawson de Red Bull

Max Verstappen había dicho que Liam sería más rápido en Racing Bulls, pero de todos modos está conmocionado por el despido de Lawson, según dijeron fuentes cercanas de Red Bull al Daily Mail.

“Es totalmente injusto tratar a Liam así”, dijo dicha fuente, “tienes que darle más de dos carreras para probarse a sí mismo después de haber trabajado para esta oportunidad toda su vida. Puede que no lo haya hecho bien, eso es indiscutible. Pero prescindir de él tan rápido es muy malo. Parece un equipo en cao”.

Dicha opinión es compartida por el expiloto de F1 Giedo van der Garde, quien publicó en Instagram una reflexión sobre cómo Red Bull hizo un “movimiento de pánico” para aplastar a Lawson y Max Verstappen le dio ‘me gusta’ desde su cuenta oficial.

Max Verstappen le dio 'me gusta' a una publicación sobre acoso de Red Bull a Lawson.

“Estoy un poco cansado de todos los comentarios que dicen que la F1 es el deporte más duro en cuanto a rendimiento y que cuando no rindes lo suficiente tienes que atenerte a las consecuencias. Sí, tienes que rendir. Sí, la presión es demencial. Pero, en mi opinión, esto se acerca más al bullying o a un movimiento de pánico que a los logros reales de un deportista de alto nivel”, describe Giedo van der Garde.

El excompetidor de la escudería Caterham agregó que en Red Bull no le dieron la oportunidad al neozelandés: “Tomaron una decisión -plenamente consciente- le dieron a Liam dos carreras solo para aplastar su espíritu. No hay que olvidar la dedicación, el trabajo duro y el éxito que Liam ha puesto en su carrera hasta ahora para alcanzar el nivel en el que se encuentra ahora”.

Asimismo, el expiloto de reserva de Sauber recordó su experiencia y le dio un consejo a Lawson: “Recuerdo mi propia sangre, sudor y lágrimas, y eso fue para llegar a la F1. Por no hablar de pilotar para un equipo absolutamente puntero. Sí, rindió por debajo de lo esperado en las dos primeras carreras, pero si alguien es consciente de ello es él mismo. Tal vez él mismo lo haya sugerido, pero si no es así, le deseo a Liam toda la fuerza y el coraje para llegar a la parrilla en Japón. Confía en ti mismo, levanta la cabeza, demuestra que se equivocan”.

Yuki Tsunoda tiene el reto de ser el compañero de Max Verstappen. (Foto: EFE)

Yuki Tsunoda habla de su llegada a Red Bull

Desde el Gran Premio de China, Yuki Tsunoda afirmó que estaba listo para correr con Red Bull, lo cual molestó a Lawson, quien luego declaró que él siempre le había ganado al japonés, además de que dijo que no era “estúpido” y sabía que tenía poco tiempo para rendier.

Cuando se hablaba del reemplazo de ‘Checo’ en Red Bull, Yuki era el otro candidato, pese a tener más experiencia en F1, en su momento fue descartado para darle el lugar a Lawson.

En declaraciones previas a F1 75 Live, Tsunoda dijo: “En el momento en que lo anunciaron oficialmente, no me sentí muy enfadado ni decepcionado. Tal vez me preparé dentro de mi cabeza en algún momento. Al final, tanto si estoy en Racing Bulls, VCARB o Red Bull, las cosas que tengo que hacer son las mismas... Entiendo por qué eligieron a Liam. Es lo que es: hay cosas que no puedo controlar. Seguiré centrado en mí mismo e intentaré demostrar más”.

Tras el anuncio de su ascenso a Red Bull, Yuki apareció en un par de videos: “Hola chicos, soy Yuki. Solo quería agradecer enormemente al equipo y a la increíble afición de VCARB por una carrera tan increíble y tantos recuerdos especiales. Me quedo con la familia Red Bull, así que no estaré lejos. Nos vemos en el paddock”.

Y en otro agregó que está emocionado por debutar con Red Bull en casa, en el Gran Premio de Japón: “Estoy ansioso por correr en mi GP de casa con Red Bull Racing”.

El asiento de Red Bull no es lo mejor para Tsunoda, según ‘Checo’ y Ralf Schumacher

De acuerdo con Diego Mejía, ‘Checo’ Pérez no deseaba ver a Yuki Tsunoda en Red Bull, ya que él entendía las presiones de ser piloto B en Red Bull con todos los esfuerzos enfocados al tetracampeón Max Verstappen.

“El siguiente en la lista es Tsunoda, en algún momento lo hablé con ‘Checo’ y él me dijo ‘ojalá que no pongan a Yuki’. ‘Checo’ sabe, cuando llegó a Red Bull llevaba 10 temporadas en la F1, él sabía muy bien lo que estaba pasando internamente, qué estaba pasando con el coche, cuando los resultados se van sumando semana tras semana y no dan, hay un punto en que la gente dice ‘el problema eres tú, no es el coche’”, dijo Mejía al podcast Only Drivers.

El expiloto de F1 Ralf Schumacher dijo lo mismo a Sky Sports Alemania: “No importa a quién pongas en el segundo coche, lo van a mandar a casa en cuestión de varias carreras... Están desestabilizando al buen equipo Racing Bulls, que ahora por fin está en una buena posición con ambos pilotos, y están quemando a Tsunoda, que es mejor pero no tiene ninguna oportunidad contra Max“.