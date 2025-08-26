¡Checo Pérez regresa con Cadillac! Así está HOY la parrilla de pilotos F1 para la temporada 2026

La parrilla de pilotos de F1 para la temporada 2026 contempla a 22 pilotos, entre los que 'Checo' ya está confirmado.

Después de todas las especulaciones, rumores y propuestas, al fin tenemos confirmada la noticia: ¡Checo Pérez regresa a la F1 con Cadillac! Y lo hace de la mano del piloto finlandés Valtteri Bottas, así que los lugares en la parrilla de Fórmula 1 en 2026 se reducen.

La próxima temporada se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Con el ingreso de Cadillac como undécimo equipo en la máxima categoría, los fanáticos esperan un verdadero cambio en el panorama competitivo.

También abre un nuevo capítulo para la F1, ya que se convierte en la primera escudería estadounidense en entrar al campeonato desde 1986, con un mensaje claro: buscan protagonismo inmediato.

El debut del nuevo equipo coincide con una temporada marcada por cambios técnicos que prometen equilibrar la parrilla. Para los fanáticos de la Fórmula 1, la expectativa es doble: ver cómo se adaptan las nuevas reglas y seguir de cerca el desempeño de un equipo que llega con la ambición de ser referente.

Previo a firmar a ‘Checo’ Pérez, Cadillac habló con personas de Red Bull Racing para comprender la mala temporada del mexicano. (Foto: Shutterstock)

¿Cuántos asientos hay por definir en la parrilla de 2026?

Seis lugares todavía no tienen dueño para el inicio de la campaña. En Red Bull, la continuidad de Yuki Tsunoda se encuentra en duda, mientras nombres como Liam Lawson suenan como alternativa. Mercedes mantiene la incertidumbre, pues tanto Russell como Antonelli son considerados, pero sin contratos cerrados.

En el caso de Alpine, el joven Franco Colapinto necesita demostrar resultados consistentes para asegurar su permanencia. Racing Bulls, filial de Red Bull, se debate entre Liam Lawson e Isack Hadjar para construir un proyecto competitivo con talento emergente.

Los próximos meses serán decisivos en los movimientos de mercado. La temporada de fichajes en la F1 se perfila como una de las más agitadas de los últimos años, con varias trayectorias profesionales en juego.

La parrilla de pilotos de F1 para 2026: Así se conforman los equipos HOY

La temporada 2026 de F1 ya cuenta con la mayoría de asientos definidos, aunque todavía existen vacantes que podrían modificar la composición final. Y como diría la canción infantil: ‘De los 22 que tenía, nada más me quedan 6’.

Esta incógnita sobre los asientos vacantes en F1 mantiene la tensión en el mercado (y en los pilotos que todavía no tienen equipo para el próximo año) mientras las escuderías preparan sus apuestas finales.

La cuenta regresiva ya comenzó, y la expectativa entre los seguidores de Fórmula 1 crece con cada anuncio oficial. Hasta el momento, la alineación luce de la siguiente manera:

Pilotos de McLaren para 2026

El actual campeón de constructores de F1 y líder en la clasificación mantiene a sus dos joyas el próximo año: Oscar Piastri y Lando Norris, quienes están primero y segundo en la tabla de pilotos con 284 y 275 puntos respectivamente.

Oscar Piastri y Lando Norris se mantienen como pilotos de McLaren para 2026. (EFE)

Ferrari ya tiene a sus dos pilotos para 2026

Aunque en las primeras carreras no les fue tan bien como hubiesen querido, Ferrari ya tiene sus dos asientos ocupados con los actuales pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc son los pilotos de Ferrari para 2026 en Fórmula 1. (EFE)

Red Bull tiene un asiento vacante

De sus dos asientos, solo está asegurado uno: el del actual campeón Max Verstappen, quien tiene un contrato firmado hasta 2028.

Actualmente, en el segundo asiento corre el japonés Yuki Tsunoda, y en cuanto termine la temporada este quedará libre para algún otro piloto del que todavía no hay pistas.

Max Verstappen se queda en Red Bull en 2026. (Foto: EFE/EPA/Boglarka Bodnar HUNGARY OUT).

Mercedes busca dos pilotos

El contrato de George Russell con Mercedes vence al final de la temporada 2025 de F1, por lo que el piloto, actualmente cuarto en la clasificación, no tiene equipo, aunque en las próximas semanas se puede anunciar una extensión.

En el caso del rookie Andrea Kimi Antonelli, extender su contrato a la próxima temporada está en evaluación, por lo que tampoco hay algo totalmente claro en la escudería alemana.

George Russell y Kimi Antonelli son los pilotos de Mercedes para 2025; se desconoce si se mantienen en el equipo para 2026. (EFE / Mercedes-AMG Petronas F1 Team)

Aston Martin no busca pilotos

La escudería de Lawrence Stroll tiene a la dupla dinámica que lleva un par de años al frente: el español Fernando Alonso y Lance Stroll, quienes esperan mejoras en sus monoplazas para tener un competitivo 2026.

Alpine tiene un asiento disponible

Al igual que Red Bull, en Alpine solo está seguro el asiento de Pierre Gasly, quien tiene una extensión de su contrato hasta la temporada 2026.

El asiento que actualmente tiene el argentino Franco Colapinto es aquel que quedará vacante, pues el contrato del joven piloto no tiene renovación, hasta ahora. Antes de él, en la actual temporada también subió Jack Doohan, pero lo cambiaron tras el bajo rendimiento.

Haas, sin asientos disponibles

Esteban Ocon y Oliver Bearman se mantienen como los pilotos de la escudería filial de Ferrari para la próxima temporada. A diferencia de Alpine, Ocon se dice mucho más tranquilo con Haas, y espera una mejor temporada.

Racing Bulls: dos lugares sin definir

Ni Isack Hadjar ni Liam Lawson tienen contrato contemplado con RB, la filial de Red Bull. Hasta el momento, ellos son los dos pilotos de la escudería, pero todavía o existe una extensión de contrato para alguno de ellos.

Williams está completo

Con Carlos Sainz y Alexander Albon como una de las duplas más amistosas de la actual temporada, el español y el nacido en Londres (pero que corre bajo la bandera Tailandesa), seguirán haciendo mancuerna el próximo año, donde prometen un Williams más fuerte.

Carlos Sainz se mantiene con Alexander Albon en Williams para 2026. (EFE / Williams Racing)

Sauber-Audi ya tiene a sus dos pilotos

Para la temporada 2026, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto se mantienen como coequiperos en Sauber, un equipo que en las últimas carreras antes del parón de verano demostró su potencia.

Uno de los momentos más especiales fue el podio de Nico Hülkenberg en el GP de Gran Bretaña 2025, con lo que reforzó la confianza en él.

Cadillac presenta a sus dos pilotos

Después de mucha espera, se reveló que Checo Pérez y Valtteri Bottas son los pilotos de Cadillac para la próxima temporada.

La confirmación de Cadillac dinamiza el mercado de pilotos, ya que obliga a otras escuderías a mover piezas en busca de equilibrio.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team).

La llegada de Cadillac a la F1 en 2026

La incorporación de Cadillac a la Fórmula 1 representa más que un simple debut. El equipo norteamericano llega con el respaldo de General Motors y la dirección de Graeme Lowdon, exdirector deportivo de Marussia, para establecer un proyecto competitivo desde sus cimientos.

El fichaje de Pérez y Bottas envía un mensaje directo al resto de la parrilla. “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, declaró Lowdon en la presentación oficial.

Checo Pérez, con seis victorias y 39 podios en su trayectoria, regresa a los monoplazas tras un año fuera de la categoría.

Desafíos y oportunidades para Cadillac

El reto de Cadillac no consiste únicamente en estar presente, sino en convertirse en protagonista dentro de la parrilla de la Fórmula 1. La experiencia de Pérez y Bottas será esencial para el desarrollo técnico del monoplaza, así como para guiar al equipo en sus primeros pasos dentro del campeonato.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera… Me enorgullece formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio”, expresó Checo Pérez.

El Gran Premio de Australia, programado para el 6 de marzo de 2026, marcará el inicio de una temporada con altas expectativas. Los aficionados esperan ver si Cadillac logra cumplir sus ambiciosos objetivos y si la nueva parrilla cumple con la promesa de un espectáculo más competitivo.