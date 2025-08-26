Estos son los tacos ‘favoritos’ de Bottas, compañero de ‘Checo’: Con estrella Michelin en CDMX y ‘sin copia’

Valtteri Bottas, nuevo compañero de 'Checo' Pérez en Cadillac, visitó una taquería con Estrella Michelin en la CDMX. (Foto: Galo Cañas/Mario Jasso/Cuartoscuro)

¡Pásele, güero! Valtteri Bottas, compañero de ‘Checo’ Pérez en la escudería Cadillac, comió en una taquería de la CDMX con estrella Michelin.

El piloto de Fórmula 1 acudió a este sitio durante su visita por el Gran Premio de México en 2024, cuando todavía competía para Kick Sauber.

Las fotos de su visita las compartió en Instagram, donde aparece el automovilista finlandés sentado en la banqueta para disfrutar de su ‘taquito sin copia’.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac para la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team).

¿Cuáles son los tacos que comió Valtteri Bottas en la CDMX?

El equipo de la escudería Cadillac no es lo único que une a Bottas y a ‘Checo’ Pérez, también el gusto por la comida mexicana, aunque el tapatío demuestra más su gusto por los elotes, el exintegrante de Kick Sauber prefiere sus taquitos.

La taquería que visitó Valtteri en la CDMX fue El Califa de León, galardonada con una estrella Michelin que recibió en 2024.

Este sitio fue fundado en 1968 por Juan Hernández, quien tomó la decisión de no modificar el menú del establecimiento desde su primer día hasta hoy.

Una de las especialidades y de las estrellas del menú de la taquería es el de gaonera, que es de carne de res, cuyo nombre es un tributo al torero Rodolfo Gaona, padrino del local: Se trata de un trozo de carne con limón y sal", explicó José Luis Rodríguez Ávila, actual encargado del local, en una charla con Vice.

Los tacos se sirven con una sola tortilla, es decir ‘sin copia’ y sencillos, receta que les permitió convertirse en la primera taquería con estrella Michelin.

La visita de Bottas a El Califa de León no fue la primera vez que demostró su gusto por este platillo mexicano, pues en 2024, previo al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, publicó un video en su cuenta de Instagram con el título ‘La cocina de Valtteri’, donde preparó tacos con carne.

“Bienvenidos a todos al show de cocina de Valtteri, y hoy les diré cómo hacer tacos. Hoy prepararemos tacos de carne con jalapeño (...) los jalapeños son muy importantes, que sean cinco en el interior, no cuatro, no seis, son cinco jalapeños”, dijo en el post.

Valtteri Bottas, visitó El Califa de Léon en su visita a México por el GP en 2024. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuánto cuesta comer en El Califa de León, taquería visitada por Valtteri Bottas, nuevo piloto de Cadillac?

El Califa de León tiene pocas opciones dentro del menú, pero suficientes para que los comensales degusten los diferentes tipos de carne que venden.

La mayoría de ellos son de carne de res, pero también hay de chuleta de cerdo en este sitio que fue visitado por el excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, según un cuadro que está dentro del inmueble.

El costo de los ‘taquitos’ de gaonera y del resto de los que se venden en la taquería con estrella Michelin son los siguientes:

Bistec: $53 MXN

Chuleta: $82 MXN

Costilla: $82 MXN

Gaonera: $70 MXN

¿Dónde está El Califa de León, taquería con estrella Michelin?

La taquería El Califa de León únicamente cuenta con un establecimiento que se fundó hace más de 50 años en la Ciudad de México.

La dirección exacta es Avenida Ribera de San Cosme número 56, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc y los horarios del lugar es de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 2:00 a.m. del día siguiente.