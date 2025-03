Chef de El Califa de León creyó que había ganado llantas cuando lo reconocieron con estrella Michelín

¿Cómo que no eran llantas? El chef Arturo Rivera trabaja en El Califa de León, primera y única taquería con una estrella Michelín, y pensó que le iban a dar llantas de auto en lugar de un reconocimiento por sus platillos.

La historia de El Califa de León inicia en 1968 y desde ese momento se convirtió en una de las taquerías de la Cuauhtémoc más populares para los ‘chilangos’.

Son los creadores del taco de gaonera, que consiste en una carne “tierna y suave”, se lee en la Guía Michelín.

El Califa de León sirve sus tacos con una sola tortilla. (Foto: AP) (Fernando Llano/AP)

¿Qué pensó el chef de El Califa de León cuando le dieron una estrella Michelín?

La taquería Califa de León fue visitada por Valtteri Bottas, expiloto de la F1, y también Luis Donaldo Colosio solía comer ‘taquitos’ de vez en cuando.

Es por la historia y el sabor de los platillos que recibió una estrella y la recomendación en la Guía Michelín en 2024.

Sin embargo, Arturo Rivera, creyó que ganó un premio y no un reconocimiento: “Llegaron unos invitados, pero nunca pensé que fueran jueces, ellos me hicieron una invitación a un evento de la empresa Michelín, para los chefs de México. Yo les dije que no era chef, sino parrillero (...) Pensé que me había ganado unas llantas para mi vocho, porque escuché el nombre de la marca y pensé en llantas”, contó en entrevista con Jessie Cervantes.

Los ejecutivos de la empresa no le revelaron el premio en ese momento y lo citaron para una reunión de chefs mexicanos.

“Pero no, me dijeron que era algo mejor y que el premio me lo daban después (...) Les pregunté si les decía a los dueños para que fueran, pero me dijeron que solo estaban invitados los chefs”.

El papá del chef de El Califa de León fue hospitalizado por complicaciones del cáncer y por eso canceló su asistencia al evento, pero al otro día le otorgaron su premio en la taquería de la CDMX.

“El lunes 13 de mayo de 2024 mi papá fue hospitalizado, un día antes del premio. Hice guardia y les hablé para decirles que no podía ir, fue una ofensa para ellos y me pidieron un reemplazo (...) El 31 de mayo muere mi papá y a mi compañero no le dieron el premio, lo llevaron a El Califa de León y comenzaron a venir los reporteros (...) El evento era para mí porque llegaron los ejecutivos de Michelín para darme mi premio y mi estrella”.

El Califa de León ofrece tacos de bistec. (Foto: Michelin)

¿Cuánto cuesta comer en la taquería El Califa de León?

Los tacos de El Califa de León van ‘sin copia’ y con pocas variedades de carne, como los tacos de bistec, los tacos de costilla, chuleta y la especialidad de la casa: La gaonera.

El costo va desde los 53 pesos hasta los 82, de acuerdo con una imagen del menú compartida en Google Maps.

Tacos de bistec: 53 pesos

Tacos de costilla: 82 pesos

Tacos de chuleta: 82 pesos

Tacos de Gaonera: 70 pesos.

Para acompañar los ‘taquitos’ se ofrecen variedades de refrescos de sabores, aguas de sabor y agua natural, los costos oscilan entre los 33 y los 35 pesos.

La especialidad de la taquería El Califa de León es el taco de gaonera. (Foto: Instagram / @califadeleon).

¿Dónde está El Califa de León, taquería con estrella Michelín?

Si quieres ‘echar taco’ en la única taquería con estrella Michelín debes tener en cuenta que abre de lunes a domingo desde las 11:00 horas hasta las 2:00 horas del día siguiente.

Recomiendan acudir temprano para conseguir un lugar o en otros casos, ir con paciencia porque a veces se preparan “miles de tacos” al día, reveló el Chef Arturo Rivera a Jessie Cervantes.

La dirección de la taquería en la CDMX es Avenida Ribera de San Cosme número 56, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.