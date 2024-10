La ruta de los pilotos de F1 2024: Tacos, pan y lugares que visitaron en la semana del GP de México 2024

Todo está listo para el Gran Premio de México 2024, pero días antes del inicio de las actividades de la carrera, algunos pilotos de la Fórmula 1 aparecieron públicamente para disfrutar un poco de nuestro país y comer algunos alimentos típicos de nuestro país, entre ellos los tacos.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los eventos deportivos del año más importantes en nuestro país gracias al incremento de la popularidad de la F1 y por ello los aficionados están al pendiente para ver si corren con la suerte de encontrarse con alguno de los automovilistas y pedirles un autógrafo para gorras, un saludo, una foto o conocerlos.

Valtteri Bottas llegó a México y fue a la taquería Califa de León. (Foto: Instagram @valtteribottas)

¿Qué hicieron los pilotos de F1 en México antes del GP 2024?

Uno de los más vistos en esta edición del GP de México es Valtteri Bottas, se echó unos ‘taquitos’ y hacer ejercicio en los parques. Pero, ¿dónde estuvieron los otros pilotos de la F1?

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas aprovechó su estancia en la Ciudad de México y visitó la taquería El Califa de León y, sentado en la banqueta, disfrutó de los tacos con estrella Michelin, el establecimiento de comida compartió fotos del perteneciente a Kick Sauber.

En su perfil de Instagram subió fotos mientras corría por uno de los muchos parques de la gran urbe y visitó el restaurante Sud 777, también sus fans publicaron fotos con él, sin especificar los puntos donde lo encontraron.

Valtteri Bottas en los tacos El Califa de León. (Foto: Instagram @valtteribottas)

Bottas en Sud 777. (Foto: Instagram @balteribottas/sud777)

Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen

Sergio Pérez se presentó este 23 de octubre en una conferencia de prensa donde habló de los retos de los pilotos mexicanos y presentó el casco que usará en la carrera del domingo, todo ello en la Plaza Carso.

En el mismo sitio se encontraba Max Verstappen, quien aunque no habló ante los medios, sí recibió, junto a ‘Checo’ Pérez, el premio MTV Miaw Awards por el ‘chestappen’. Poco después, los dos pilotos de Red Bull dieron una conferencia de prensa.

'Checo' Pérez en Plaza Carso previo al GP de México 2024. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero) (Brenda Escudero / El Financiero)

Fernando Alonso

Fernando Alonso, de Aston Martin, tiene programada una visita con sus fans en la tienda Hugo Boss de la Plaza Mitikah a las 16:30 horas, sin embargo, no ha sido visto en otros sitios.

El español no compartió fotos o lugares donde se encuentre en lo que va de su visita a México para la carrera de la temporada 2024.

Fernando Alonso en Mitikah. (Foto: Instagram @astonmartinf1)

Charles Leclerc y Carlos Sainz

Charles Leclerc estuvo este miércoles en un evento de Meet & Greet organizado por la marca deportiva Puma, esto en la sucursal del Centro Histórico, donde los fans del integrante de Ferrari acudieron para pedirle autógrafos y fotografías.

En redes sociales circular algunos videos donde el campeón del GP de Estados Unidos 2024 es empujado por los asistentes al tratar de acercarse a él.

Carlos Sainz apareció en diferentes imágenes en la plataforma X donde se ve en un restaurante de la Ciudad de México, algunos mencionan que es en Polanco, pero poco se sabe de su ubicación exacta.

La cantante Paty Cantú compartió una imagen al lado de Leclerc en el evento de este miércoles.

Paty Cantú conoció a Charles Leclerc. (Foto: Instagram @patycantu)

Franco Colapinto

Franco Colapinto, nuevo piloto de Fórmula 1 para la escudería Williams, no solo presumió que compró una concha mexicana, uno de los panes más tradicionales, también subió fotos de su estadía en el hotel One & Only Mandarina.

El sitio se encuentra en la Riviera Nayarit, pero por el momento se desconoce si ya llegó a la capital mexicana para el GP de México 2024.

Del resto de pilotos como Lewis Hamilton, Piastri o Lando Norris de McLaren no se tienen datos exactos de su llegada y estadía en nuestro país.

Franco Colapinto antes de comprar una concha. (Foto: Instagram @francolapinto)

Colapinto compartió una foto desde la Riviera Nayarit. (Foto: Instagram @francocolapinto)