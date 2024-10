En su casa y con su gente: ‘Checo’ afirma que se queda en la F1; ‘No me voy, el próximo año voy a estar aquí’

Sergio ‘Checo’ Pérez reiteró esta mañana que se queda en la Fórmula 1 durante una conferencia previa al Gran Premio de México 2024, en la cual sus fans vitorearon sus respuestas al grito de “sí se puede, sí se puede”.

El mexicano de Red Bull estuvo en un evento en Plaza Carso (Ciudad de México), donde explicó que ha tenido un año muy difícil, que comenzó muy bien hasta que empezaron a llegar las mejoras del RB20, pero advirtió que irá por un gran cierre de temporada:

“Nunca es la opción rendirte, no hay que ir por el camino fácil, aquí seguimos y aquí seguiremos dándolo todo... Quedan cinco carreras y esperamos a volver ser competitivos”.

Desde las 6 de la mañana, fans de ‘Checo’ Pérez se dieron cita en las inmediaciones del Teatro Telcel con la esperanza de ver al piloto mexicano, quien competirá en el #MexicoGP este fin de semana.



📹 @ElFinanciero_Mx/@breenescud — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 23, 2024

La 'Checomanía' está en CDMX: Un aficionado sostiene una imagen del sagrado corazón de Jesús con el rostro del piloto Sergio Pérez durante la conferencia de prensa de cara a su participación en el Gran Premio de la Ciudad de México el próximo 27 de octubre de 2024. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué pasará con ‘Checo’ Pérez en 2025?

‘Checo’ Pérez renovó contrato con Red Bull el pasado junio, el cual aseguró su asiento por dos años más (hasta 2026); sin embargo, en el curso de esta temporada han surgido especulaciones sobre su salida anticipada, a lo cual se ha sumado la restructuración de la escudería, la cual ha visto irse a varias de sus piezas clave, como Adrian Newey.

El tapatío asegura que correrá la temporada 2025 pese a todo lo que se dice: “No me voy (de Red Bull). Tengo contrato y no hay ninguna duda de que el próximo año voy a estar aquí. En la Fórmula 1 hay muchas agendas de gente con intereses y también conoces cómo se maneja el periodismo en el deporte. Yo hablo muy poco y doy las entrevistas que tengo que dar. Me enfoco en mi trabajo y de lo que puedo controlar, de lo demás puedes hasta reírte”.

Hace unas semanas, en medio de los rumores, compartió un meme para decir que no se iba de la F1: “tampoco me gusta que se metan con mi gente”.

"Esa es la realidad, no, no me voy, tengo un contrato", afirmó Checo Pérez, luego de los rumores de un supuesto retiro esta temporada.



📹: @elfinanciero_mx / @breenescud — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 23, 2024

¿Qué ocurre con el auto de ‘Checo’ Pérez?

El piloto de 34 años ya se olvidó del sueño de ser campeón de la F1 2024, debido a la diferencia de puntos con los líderes. Llega al Gran Premio de México 2024 en el octavo lugar del Mundial.

“La temporada inició muy bien, tuve uno de los mejores inicios de mi carrera: cuatro podios en las primeras cinco carreras, hasta que empezaron las mejoras en el auto y los problemas”, explicó el piloto, “las deficiencias están ahí, las podemos ver, no es fácil solucionarlo, yo solo puedo dar lo mejor de mí”.

El actual subcampeón del mundo lamentó que las actualizaciones en su monoplaza RB20 no hayan tenido un efecto positivo en su rendimiento: “Ha sido un año complicado en un auto en el que no tienes confianza y cada vez son problemas diferentes, pero rendirse nunca es opción, sigo en el mejor equipo del mundo”.

Pérez quiere dejar atrás el devastador resultado del Gran Premio de México en 2023, cuando abandonó la carrera en la primera vuelta tras un toque con Charles Leclerc, lo cual sintió una “pesadilla”.

'Checo' Pérez abandonó la carrera del GP de México 2023 después de un 'toque' con Charles Leclerc. (Foto: Mexsport)

“(El GP de México 2023) me dejó con muchas ganas, triste con toda la gente que fue a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo y es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente y mi país”.

En la conferencia, Pérez advirtió: ”es México y aquí todo puede pasar, todo puede cambiar, es una pista muy diferente, la altura juega un papel importante”.

Sergio Pérez presenta su casco para el GP de México

Como ocurre desde hace nueve años, ‘Checo’ presentó en Plaza Carso el casco que utilizará en la carrera con motivos de la lucha libre, de la cual es aficionado y tiene su frase característica ‘Never give up’ (nunca renuncies).

'Checo' Pérez presentó su casco para el GP de México. (Foto: Cuartoscuro.com).

Con información de AFP.