‘Checo’ Pérez respira: Fernando Alonso renueva con Aston Martin al menos hasta 2026

Son pocos los pilotos que tienen asegurado su asiento para temporada 2025 de Fórmula 1 y el español Fernando Alonso se suma a esa corta lista luego de que este jueves anunció su renovación con Aston Martin.

El doble campeón mundial de la F1 está en su segunda temporada con la escudería inglesa y ahora firmó un contrato multianual que lo une con el equipo de Silverstone al menos hasta 2026, cuando entra en vigor la nueva reglamentación sobre el diseño de los coches y el motorista de Aston Martin será Honda.

Se suma a otros movimientos clave para 2025: Lewis Hamilton se va a Ferrari y Charles Leclerc renovó con la escudería italiana; así como las ampliaciones de Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren. Siguen al aire los contratos de ‘Checo’ Pérez y Carlos Sainz.

Los rumores de Fernando Alonso en Red Bull

A sus 42 años, Alonso tiene 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, acaba de finalizar sexto el Gran Premio de Japón y ocupa el octavo lugar en el Mundial.

En las últimas semanas, habían sonado comentarios que colocaban al asturiano en un asiento de Red Bull: el de ‘Checo’ Pérez o el de Max Verstappen, quien tiene contrato hasta 2028, pero se ha hablado de su salida en medio de la crisis interna de Red Bull de inicio de la temporada.

Una maniobra de último momento de Fernando Alonso sacó del podio a 'Checo' Pérez en Brasil 2023. (Foto: EFE / X @F1).

A finales de marzo, el expiloto y comentarista Ralf Schumacher dijo a Sky Sports que Alonso estaba muy cerca de Red Bull y Christian Horner, jefe de la escuderíaa, “siempre ha sido un gran fan” de él: “aparentemente ya hay grandes intenciones en el fondo de meter a Fernando Alonso en el cockpit el año que viene para tener otro piloto fuerte si Max Verstappen deja el equipo”.

Esta mañana Auto Motor und Sport agregó que Alonso estaba bajo presión por las ofertas de Aston Martin y Red Bull:

“El bicampeón del mundo firmaría cualquier contrato por un coche ganador. Quiere un broche de oro a su carrera. Pero el número de Verstappen aún puede alargarse. Y una cabina en Red Bull solo es atractiva para el participante en el récord si no tiene que competir contra Verstappen”.

En tanto, Motorsport-Total.com comentó que ya Horner y Flavio Briatore (mánager de Alonso) ya habían tenido conversaciones desde hace tiempo.

Red Bull Racing firmó a Verstappen hasta 2028, pero esta temporada no se ha descartado su salida. Pérez aún no tiene asegurada una renovación para 2025. (Foto: EFE). (FRANCK ROBICHON/EFE)

Fernando Alonso renueva contrato con Aston Martin F1

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, hizo el anuncio en el comunicado hecho público este martes en el chat de prensa de la escudería:

“Asegurarnos la unión con Fernando a largo plazo es una noticia fantástica. Hemos construido una fuerte relación de trabajo a lo largo de los pasados 18 meses y compartimos la misma determinación de ver triunfar este proyecto”, explicó

Krack agregó: “Hemos estado manteniendo diálogos constantes durante los meses pasados y Fernando ha sido fiel a su palabra: cuando decidiese si quería seguir pilotando hablaría con nosotros en primera instancia. Fernando ha demostrado que cree en nosotros; y nosotros creemos en él”.

The story continues. pic.twitter.com/DEtb4R2zxO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

“Fernando tiene hambre de éxito, está pilotando mejor que nunca y está completamente dedicado a convertir Aston Martin Aramco en una fuerza competitivo. Este acuerdo multianual con Fernando nos lleva hasta 2026, cuando arranca nuestra asociación en el ámbito del motor con Honda”, añade el luxemburgués.

Fernando Alonso habla de su contrato en Aston Martin

Fernando Alonso comentó que casi no ha pensado en el retiro y la decisión de quedarse fue sencilla, además de que se decidió después del Gran Premio de Australia:

“Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula Uno y por Aston Martin, eso no cambió. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo”.

Asimismo, agregó cómo fue la conversación con el equipo: “Me senté con ellos. Yo quería seguir y ellos querían que siguiese; y si las dos partes están de acuerdo, las cosas son más sencillas. Y llegas a un acuerdo. Quería seguir corriendo con este equipo. Y quería demostrar mi lealtad a esta escudería”.

Con información de EFE.