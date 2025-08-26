¡Levántense, ya hay memes! ‘Checo’ Pérez firma con Cadillac y desata los mejores con su regreso a la F1

El regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 era uno de los anuncios más esperados del año. (Foto: Cadillac F1 Team/ Captura de pantalla/ Cuartoscuro)

‘Es de mi agrado informarles que…’ ¡Sergio ‘Checo’ Pérez es el nuevo piloto de Cadillac! Luego de meses de negociaciones y muchos rumores sobre el regreso del piloto mexicano a la Fórmula 1, finalmente es oficial.

El anuncio se dio durante la madrugada de hoy, martes 26 de agosto: Cadillac, la nueva escudería de la F1, compartió un video con el cual confirmó que ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán los veteranos que formarán parte del equipo.

“Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Formula 1 para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras más elitista del mundo”, dijo Cadillac Racing en un comunicado.

Los mejores memes del regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1

Los rumores sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 comenzaron casi inmediatamente después de su salida de Red Bull Racing, por lo cual, muchas personas ya se habían preparado con memes para el festejo.

Desde quienes ya tenían listas sus carpetas ‘por si se anunciaba a ‘Checo’ Pérez’ o por si no sucedía nada, hasta quienes se despertaron con la noticia de que el hijo de Antonio Pérez Garibay ya estaba de regreso, son parte de los memes que circulan en redes.

Otros más, han bromeado con la mercancía ‘pirata’ de Sergio Pérez en Cadillac que se comenzó a vender desde hace tiempo, ya que aseguran que ahora las personas detrás de este negocio son ricas y lo serán aún más tras el anuncio.

Hay quienes, indican que están tan felices que han llorado de la emoción, mientras algunos han bromeado con cómo será el primer encuentro entre Max Verstappen, el excompañero de ‘Checo’ Pérez, y el mexicano.

Finalmente, están quienes ya esperaban el anuncio con su tequila ‘El Patrón’, marca que patrocina a Sergio Pérez, y algunos más que han publicado una escena de F1: la película: cuando Sonny Hayes, un veterano, vuelve a las carreras, comparando así al mexicano.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez tras el anuncio de Cadillac?

Luego de que Sergio “Checo” Pérez fue anunciado oficialmente como piloto del nuevo equipo Cadillac Formula 1, que debutará en la temporada 2026 de la máxima categoría, el piloto expresó su entusiasmo por esta nueva etapa.

“Unirme a Cadillac Formula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, comentó.

El mexicano subrayó que es un honor ser parte de la creación de la escudería y adelantó sus objetivos: “Espero luchar en primera línea, trabajar juntos y convertir a este equipo en un verdadero contendiente”.

También destacó el peso de la marca en el automovilismo estadounidense: “Cadillac es un nombre legendario, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que podré asumirla. Queremos que todo el continente se sienta orgulloso”.

'Checo' Pérez regresa a la F1. (Fotos: Shutterstock, Cadillac F1 Team).

En un video publicado en sus redes sociales, Pérez agradeció a sus seguidores: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con la esperanza de millones que soñaban conmigo. No vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente”.

Por su parte, el director del equipo, Graeme Lowdon, explicó la decisión de apostar por Bottas y Pérez: “Firmar con dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una señal audaz de nuestras intenciones. Han visto de todo y saben lo que se necesita para tener éxito en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”.

En conjunto, los dos pilotos suman más de 500 carreras en la categoría, con más de 100 podios y 16 victorias, lo que convierte a Cadillac en uno de los proyectos debutantes más sólidos en la historia reciente de la Fórmula 1.