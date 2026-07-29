Cambios en BBVA: Jaime Serra Puche deja el Consejo de Administración; proponen a Eduardo Osuna

BBVA México, el banco más grande que opera en el país, anunció una serie de cambios en su organización directiva ante la salida de Jaime Serra Puche, quien se desempeñaba como presidente de su Consejo de Administración.

A través de un comunicado, el banco expuso que, tras 19 años como consejero del banco, de los cuales los últimos ocho fue presidente del Consejo de Administración, Serra Puche sale de la institución al cumplir los 75 años de edad.

Durante su gestión, abundó, encabezó las labores de gobernanza corporativa de la institución, alineándose a las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo.

“Durante mi gestión como presidente del Consejo de Administración de BBVA México pude constatar las acciones del banco por respetar todas las regulaciones y la vocación de ser un ciudadano corporativo responsable, de la mano de un gran equipo directivo y de un grupo de consejeros extraordinarios”, manifestó Jaime Serra.

¿Quién sustituirá a Jaime Serra Puche en el Consejo?

Ante esto, se detalló que se propondrá al Consejo de Administración de BBVA México la designación de Eduardo Osuna como nuevo presidente al contar con una amplia trayectoria en el grupo financiero, en el cual ingresó en 1994.

En el 2015 fue nombrado vicepresidente y director general de la institución. En sus labores, seguirá contribuyendo a la definición de la estrategia del banco en México, el gobierno corporativo de todas las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y apoyará en la atención de los clientes mayoristas desde una función no ejecutiva.

¿Quién es José Luis Elechiguerra?

Por lo anterior, José Luis Elechiguerra es nombrado Country Manager de BBVA México y se propondrá también a los órganos sociales de BBVA México su nombramiento como director general y vicepresidente del Consejo.

Elechiguerra es ingeniero en química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un Máster en Ciencia e Ingeniería y con un Doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

“Asumo la responsabilidad de liderar BBVA México con enorme orgullo y con plena conciencia de lo que el banco representa para millones de clientes, para nuestros colaboradores y para el Grupo BBVA. Mi compromiso es construir sobre el extraordinario trabajo realizado hasta ahora, seguir innovando para ofrecer el mejor servicio y contribuir, junto con nuestros clientes, al desarrollo de México”, precisó.

La trayectoria de Elechiguerra en BBVA, tanto en México como a nivel global, así como su experiencia liderando áreas estratégicas del Grupo, aportan una sólida base para dar continuidad al liderazgo en el país, concluyó la institución financiera.