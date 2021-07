BBVA hace ajustes a Consejo de Administración: integra a Ana Laura Magaloni y Alejando Werner

El grupo financiero BBVA México integró a su Consejo de Administración a Ana Laura Magaloni y Alejando Werner, quienes suplirán a Francisco Gil Díaz y Andrés Aymes ya que estos dejarán de formar parte del consejo.

Además, BBVA México informó que propuso la incorporación de la Sylvia Meljem como nueva Comisaria, que de ser aprobada ocuparía el lugar de José Manuel Canal Hernando, quien desempeñada dicha función.

La incorporación, como consejeros, de Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Werner Wainfeld, y como comisaria, de Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, quedarán plenamente formalizados en el mes de noviembre próximo, después de ser aprobados por la Asamblea de Accionistas, ya que las propuestas de nuevos integrantes a su Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia están sujetos a la aprobación de los órganos corporativos correspondientes.

Werner Wainfeld es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2013 y fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México entre diciembre de 2006 y agosto de 2010 y Titular de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA Bancomer de agosto de 2011 a finales de 2012. Mientras que Magaloni es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM.

La institución también ha informado que los miembros de su Consejo de Administración deberán dejar su cargo al cumplir un máximo de 75 años de edad, como ha sido el caso de los consejeros que se retiran, y que sus miembros observarán un proceso de ratificación cada tres años para continuar en sus cargos.

Actualmente el consejo está presidido por Jaime Serra Puche, Eduardo Osuna Osuna, como Vicepresidente y también director General de BBVA Bancomer, Carlos Torres Vila, presidente de Grupo BBVA, Onur Genç, CEO del Grupo BBVA; Vicente María Rodero Rodero, Ex director General de BBVA México y ex responsable para América del Sur de BBVA; Carlos Vicente Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Ex director General de FEMSA; Fernando Gerardo Chico Pardo, presidente y Director General de PROMECAP; Alejandro Ramírez Magaña, director General de Cinépolis de México, entre otros.

Al mismo tiempo BBVA México agradeció la participación activa en el consejo de José Francisco Gil Díaz y de Andrés Alejandro Aymes Blanchet, quienes dejarían el cargo, así como de José Manuel Canal Hernando, quien ha venido fungiendo como comisario.