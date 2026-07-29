Ignacio Deschamps deja la presidencia del Consejo de Banamex; ‘deja huella’: Chico Pardo

Ignacio Deschamps formó parte del liderazgo de Banamex en la etapa posterior a la separación de Citi.

Ignacio Deschamps dejará la presidencia del Consejo de Administración de Banco Nacional de México a partir de este miércoles 29 de julio, informó Grupo Financiero Banamex en un comunicado.

Con este movimiento, concluye una etapa en la que participó en la consolidación del gobierno corporativo de Banamex tras su separación de Citi México.

El banquero fue designado por la asamblea de accionistas del grupo financiero el 15 de febrero de 2024 como integrante de los Consejos de Administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. Posteriormente, el 1 de diciembre de ese año asumió la presidencia de ambos órganos, una vez concretada la separación entre Banamex y Citi México.

Tras la llegada de Fernando Chico Pardo como accionista de referencia, el 15 de diciembre de 2025, asumió la presidencia del Grupo Financiero Banamex, mientras Deschamps permaneció al frente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México.

¿Qué dijo Fernando Chico Pardo de la salida de Ignacio Deschamps de Banamex?

Fernando Chico Pardo reconoció la contribución de Deschamps y los resultados de su trabajo que “dejaron huella en la construcción de un Banamex más moderno y digital, eficiente y centrado en el cliente“.

“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución” señaló.

Ernesto Torres Cantú, director internacional de Citi, afirmó que la experiencia de Ignacio Deschamps fue determinante durante el proceso de transición derivado de la separación entre ambas instituciones financieras.

Nacho Deschamps aseguró que deja el cargo con la satisfacción de haber cumplido los objetivos planteados y destacó los avances de Banamex en su proceso de modernización tecnológica y en la ejecución de su plan de negocios.

“Estoy convencido que no podría dejar en mejores manos la Presidencia del Consejo que en Fernando Chico Pardo y les deseo el mayor de los éxitos”, puntualizó.

El exdirectivo adelantó que, tras su salida, buscará participar como asesor en proyectos relacionados con tecnología y operaciones dentro del sector financiero, áreas que considera clave para los nuevos desafíos de la industria.