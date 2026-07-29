¿De qué murió el magistrado Julio Antonio Gómez, en Guanajuato? Esto revelan las primeras investigaciones

Gómez Rodríguez estudió derecho en la UAEMex; tenía una especialidad en Justicia Administrativa, en Responsabilidad Administrativa y Sistema Nacional Anticorrupción. (Facebook de Julio Antonio Gómez).

Julio Antonio Gómez Rodríguez, magistrado federal, murió la madrugada del lunes en el bar ‘Cervecería 21′, en el centro de Guanajuato.

Las primeras investigaciones indican que el jurista de 39 años tuvo una pelea con un familiar, que presuntamente era su cuñado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación bajo la línea de homicidio doloso. Los testigos indicaron que durante la pelea, el magistrado fue golpeado y cayó por las escaleras, lo que le provocó un tramautismo en la cabeza. No tenía heridas visibles.

Gómez Rodríguez quedó inconsciente y a la llegada de paramédicos y elementos de la Policía Municipal, el funcionario ya no tenía signos vitales.

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que una persona fue detenida y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Guanajuato informó que integró la carpeta de investigación correspondiente y que dará a conocer avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial publicó una esquela en la que lamentó el fallecimiento de Julio Antonio Gómez.

El secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, expresó sus condolencias por su deceso.

¿Quién fue Julio Antonio Gómez Rodríguez?

Gómez Rodríguez estudió derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Tenía una especialidad en Justicia Administrativa, en Responsabilidad Administrativa y Sistema Nacional Anticorrupción.

El 1 de septiembre del 2025 se convitió en el titular del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, tras participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación.

Antes fue magistrado de la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar, con sede en Silao, Guanajuato, de enero de 2023 a febrero de 2024.

Otros cargos que desempeñó son: