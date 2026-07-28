Magistrado Julio Antonio Gómez muere tras pelea con su cuñado en bar de León; hay un detenido

La Fiscalía de Guanajuato investiga la muerte del magistrado Julio Antonio Gómez como homicidio doloso.

El magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez, de 39 años, murió luego de un altercado con un familiar registrado durante la madrugada del lunes en un bar del centro de León, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación bajo la línea de homicidio doloso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas en el establecimiento 'Cervecería 21′, ubicado en la calle Francisco I. Madero, esquina con Juan Valle, frente al Templo Expiatorio. Testigos señalaron que el juzgador habría sostenido una pelea a golpes al interior del lugar con un familiar, presuntamente su cuñado.

Durante el enfrentamiento, Gómez Rodríguez habría recibido un golpe que provocó su caída por unas escaleras del establecimiento, lo que le ocasionó un traumatismo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Tras el incidente, personal de seguridad del bar habría retirado a los involucrados hacia la vía pública, donde el magistrado fue colocado en una banca.

Detienen a presunto agresor del magistrado Julio Gómez

De acuerdo con Reforma, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al funcionario, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Según las primeras revisiones, el magistrado no presentaba heridas visibles provocadas por un arma.

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que una persona fue detenida por estos hechos y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Julio Antonio Gómez Rodríguez fue electo como magistrado federal en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación. (https://eleccionjudicial.org)

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley para establecer la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía de Guanajuato informó que integró la carpeta de investigación correspondiente y que dará a conocer avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

¿Quién era Julio Antonio Gómez Rodríguez?

Julio Antonio Gómez Rodríguez era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), generación 2004–2009. Contaba con una especialidad en Justicia Administrativa, en Responsabilidad Administrativa y Sistema Nacional Anticorrupción.

Fue magistrado de la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar, con sede en Silao, Guanajuato, de enero de 2023 a febrero de 2024.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2025, asumió la titularidad del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, luego de participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial publicó una esquela en la que lamentó el fallecimiento del magistrado. En tanto, el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, expresó sus condolencias por su deceso.