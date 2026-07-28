Película de ‘One Piece’ en cines de México: Estreno, de qué trata y lo que debes saber

Los primeros pasos de Monkey D. Luffy y su tripulación llegan de forma inédita a las salas de cine de México. Se confirmó el estreno de One Piece: La Película, la cinta que dio inicio a la franquicia en el cine y que ahora aterriza con doblaje al español latino como parte de un ciclo especial dedicado a las tres primeras películas del anime.

El manga adaptado al anime creado por Eiichiro Oda es una de las obras más aclamadas de los últimos tiempos. Cuenta con más de 1,100 capítulos en televisión y aún no ha revelado cuál es el gran tesoro que se persigue desde su primera publicación en papel en 1997. Además, la franquicia de One Piece cuenta con una adaptación live-action en la plataforma Netflix que expandió su audeincia y próximamente tendrá una nueva serie remake.

Esto sabemos sobre el estreno de ‘One Piece: La Película’ en México

Por el momento, tanto las distribuidoras para la cinta, Corazón Films y Toei Animation Latinoamérica, como las principales cadenas de salas de cines —Cinemex y Cinépolis— revelaron que One Piece: La Película se estrenará en México; sin embargo, únicamente revelaron que será en septiembre mediante un tráiler replicado por las empresas.

Estrenada originalmente en el 2000, la primera película presenta a la tripulación de los Sombreros de Paja —Monkey D. Luffy, Zoro, Nami y Usopp— durante las primeras etapas de su aventura como los ahora muy populares ‘Sombrero de Paja’.

La historia sigue a la tripulación mientras busca el legendario tesoro del pirata Woonan. En el camino se enfrenta a Eldorago, un poderoso corsario que también intenta quedarse con la fortuna, mientras que protege a Tobio, un niño que admira la leyenda del famoso pirata.

El proyecto de distribución de las películas en salas de cines no llega hasta ahí. De acuerdo con el avance presentado, se contempla el estreno de las tres primeras películas de la saga, cada una acompañada por un cortometraje especial antes de la función principal; en el caso de la primera, se anunció que contará adicionalmente con el clip El carnaval de baile de Jango, lanzado originalmente en 2001.

Estas son las películas que, de acuerdo con el tráiler promocional, llegarán a México y Latinoamérica por primera vez a la pantalla grande:

One Piece: La Película (2000)

One Piece: Aventura en la Isla Espiral (2001)

One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros (2002)

Además, uno de los principales atractivos del estreno es que las películas estarán disponibles con doblaje al español latino, aunque una parte de los aficionados al anime esperan que exista la opción para verlas en su idioma original, japonés, con subtítulos en español para poder disfrutar de la experiencia original de la obra.

Cabe destacar que, de momento, estas películas no están disponibles en plataformas de streaming, ni siquiera en plataformas especializadas como Crunchyroll —que cuenta con la serie principal—, por lo cual esta se convierte en una oportunidad especial para disfrutar de estas aventuras de Luffy y sus amigos.