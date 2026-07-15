Suscripciones detonan precarización en plataformas de streaming

El modelo de suscripción a plataformas de streaming que ofrecen desde contenidos bajo demanda, almacenamiento en la nube, videojuegos, educación, ciberseguridad, transporte, envíos a domicilio, renta de herramientas, electrodomésticos y hasta de impresoras, se ha convertido en uno de los negocios más rentables.

Y es que se estima que en México los consumidores destinan en promedio 764 pesos al mes, equivalentes a más de 9 mil pesos al año, en tener 3.8 membresías activas.

Lo que para las empresas representa ingresos estables y mayor fidelidad del cliente, para los usuarios se ha convertido en un fenómeno nombrado enshittification, que en español se traduce como mierdificación, que es cuando las plataformas ofrecen progresivamente peor servicio para sus usuarios con el objetivo de maximizar sus ingresos.

“Hoy un mismo usuario puede pagar diferentes servicios como Netflix, Spotify, Amazon Prime, Meli+, Microsoft 365, Google One, iCloud, ChatGPT Plus o incluso HP Instant Ink para imprimir desde casa, lo que ha configurado un ecosistema de cobros automáticos que difícilmente existían antes de la pandemia”, dijo David Santiváñez Antúnez, CEO de GameMetron Law Firm.

El mercado mexicano se ha convertido en un objetivo estratégico para estas compañías, donde Netflix supera los 17 millones de suscriptores, Spotify registra más de 30 millones entre planes gratuitos y de pago, mientras Mercado Libre amplía el alcance de Meli+.

Para las empresas, el atractivo financiero es evidente. A diferencia de las ventas tradicionales, las suscripciones permiten proyectar ingresos futuros, elevar el valor de vida del cliente y reducir la incertidumbre sobre la demanda.

“Las compañías ya no venden únicamente un producto; construyen relaciones de largo plazo con los consumidores y generan flujos de ingresos mucho más predecibles”, explicó el directivo.

(El Financiero)

Se desgasta la relación con las plataformas de streaming

Para Miguel Ángel Villanueva, socio de GameMetron, conforme estos mercados alcanzan madurez, aparecen señales de desgaste, ya que el modelo de suscripción que prometía democratizar el acceso a servicios digitales, hoy entró en una etapa en la que buscan elevar la rentabilidad mediante aumentos de precios, restricciones de uso y nuevos esquemas de monetización.

“La plataforma comienza ofreciendo excelentes condiciones para atraer clientes. Después prioriza a los socios comerciales y finalmente maximiza la rentabilidad, aunque eso implique empeorar la experiencia del usuario”, sostuvo Villanueva al explicar casos como el de Google One, el servicio de nube de Google que ofrece 3 meses por apenas 5 pesos para, posteriormente, cobrar hasta 99 pesos mensuales por 400 GB de almacenamiento.

La enshittification o “degradación de las plataformas”, término acuñado por el escritor Cory Doctorow, describe el deterioro gradual que experimentan muchos servicios digitales una vez que consolidan una amplia base de usuarios.

Los consumidores ya observan manifestaciones concretas de esta tendencia en las plataformas de streaming. Netflix, que inicialmente prometía ver contenido ilimitado, comenzó a restringir el uso compartido de cuentas. Amazon Prime incorporó anuncios en su servicio de video y ofrece eliminarlos mediante un pago adicional.

“Cada año las plataformas de streaming nos sorprenden con incrementos en sus tarifas y con mayores reservas de funciones que antes eran gratuitas y que ahora están reservadas para usuarios premium. El usuario acepta pequeños cambios porque parecen marginales, pero cuando se acumulan descubre que paga más por un servicio con mayores restricciones”, dijo Radamés Camargo, gerente de Análisis de la Consultora The CIU.

A pesar de este deterioro en los servicios digitales, el negocio seguirá expandiéndose conforme la IA, el software empresarial, los videojuegos, la movilidad y los servicios financieros adopten esquemas de pago recurrente.