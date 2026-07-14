Mundial 2026 ‘no jaló’: Ventas de la ANTAD bajan durante evento; ingresos caen 1.6% en junio

El pronóstico de crecimiento para el 2026 para los miembros de la ANTAD era del 3.9 por ciento a Tiendas Iguales. (Cuartoscuro).

La expectativa del “empujón” que daría el Mundial 2026 a las ventas de los establecimientos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) no se cumplió, al contrario, los ingresos se desplomaron 1.6 por ciento en términos nominales y a Tiendas Iguales (TI) durante junio pasado.

“Los resultados de junio reflejan un efecto de calendario, debido a un domingo menos respecto al mismo mes de 2025, y el impacto del Mundial 2026, modificó temporalmente los hábitos de consumo y redujo la afluencia a cierto tipo de tiendas físicas”, señaló el organismo en un comunicado.

En el sexto mes del año, los ingresos de los comercios de la ANTAD ascendieron a 138.4 mil millones de pesos, mientras que en el acumulado en el primer semestre del año sumaron 814 mil millones de pesos.

Por formato de tienda, las ventas de departamentales como Coppel, Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Sanborns, Suburbia, Woolworth tuvieron una caída de 3.1 por ciento a TI.

Por su parte, los autoservicios como La Comer, Chedraui, Soriana, Waldo’s, Ley, HEB decrecieron 2.7 por ciento.

En contraste, los establecimientos especializados que van desde farmacias, tiendas de conveniencia, deportes, moda, cuidado personal, artículos para mascotas y para el hogar crecieron 3.1 por ciento en el sexto mes del año.

De acuerdo con la ANTAD, a Tiendas Totales (TT), que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 0.6 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

El pronóstico de crecimiento para el 2026 para los miembros de la ANTAD era del 3.9 por ciento a Tiendas Iguales, sin embargo, el acumulado entre enero y junio es de apenas de 1.5 por ciento, es decir, menos de la mitad.

“El comportamiento del consumo durante el segundo semestre seguirá determinado principalmente por la evolución del empleo, los salarios reales y las condiciones financieras, más que por factores extraordinarios de corta duración”, señaló Gerónimo Ugarte, Economista en Jefe de VALMEX Casa de Bolsa

Agregó que el escenario base continúa siendo de crecimiento positivo, pero considerablemente más moderado que el observado durante los últimos dos años.