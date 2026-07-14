¿Quién es Ismail Elfath, árbitro del Argentina vs. Inglaterra? Estuvo presente en dos títulos de Messi

Ismail Elfath ha estado presente en cuatro partidos en los que ha jugado Messi y en todos ellos el futbolista argentino ha ganado. (Foto: EFE)

Las semifinales del Mundial 2026 traen consigo uno de los partidos más esperados: Inglaterra contra Argentina, dos selecciones que tienen una larga y polémica historia que revivió tras la designación del cuerpo arbitral.

De cara a las semifinales —que inician con el partido entre España y Francia—, la FIFA confirmó que el árbitro central para el partido entre Argentina e Inglaterra es el estadounidense Ismail Elfath.

La decisión llama la atención debido al historial que tiene el estadounidense con Lionel Messi. Ismail ha arbitrado más de un partido del futbolista y, además, estuvo presente en la final del Mundial de Qatar 2022, que ganó Argentina.

¿Quién es Ismail Elfath, árbitro en la semifinal del Mundial 2026?

Ismail Elfath es un árbitro nacido en Casablanca, Marruecos, quien a los 18 años emigró a Estados Unidos. En un inicio no se dedicó al deporte, sino que estudió Ingeniería Mecánica.

Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el equipo local Austin Lightning de la USL League Two, pero optó por dejar su puesto como delantero e incursionar en el arbitraje luego de quejarse del nivel que había en esta profesión, de acuerdo con The Telegraph.

Elfath debutó como árbitro en la MLS el 19 de mayo de 2012, explica la Oficina de Comunicación de la categoría. Como silbante, Ismail fue convocado para los encuentros del Mundial de Qatar 2022.

Ismail Elfath arbitrará el partido de semfinales del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Además, por su labor, fue nombrado Árbitro del Año de la MLS en dos ocasiones: 2020 y 2022. Su participación más reciente es en el Mundial 2026, donde arbitró los partidos de Japón vs. Países Bajos, España vs. Uruguay y Noruega vs. Brasil.

Este último encuentro estuvo marcado por una polémica a causa del arbitraje. Elfath desestimó las peticiones de Brasil de marcar un penal, ya que alegaron una falta del noruego Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha; sin embargo, el VAR intervino e Ismail rectificó la decisión.

The Telegraph señala que, a lo largo de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, amonestó a ocho jugadores y mostró una tarjeta roja en el partido entre España y Uruguay.

¿Cuál es la historia de Ismail Elfath con Messi?

La polémica sobre el arbitraje en el partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, surge por la historia que existe entre la selección, su figura Lionel Messi y el árbitro Ismail Elfath.

Luego de que Lionel Messi fue fichado por el Inter Miami, el equipo llegó a la final de la Copa de la Liga. El partido fue contra Nashville FC y el arbitraje estuvo a cargo de Elfath; Messi ayudó a su equipo a ganar ese encuentro.

Este solo fue el primero de otros tres partidos del Inter Miami en los que Ismail Elfath arbitró y en los cuales Messi participó, con victorias para el equipo de la MLS.

Otra coincidencia llegó en el Mundial de Qatar 2022. Ismail Elfath también estuvo presente en la final entre Argentina y Francia, aunque como cuarto árbitro, un partido que ganó la Albiceleste.

¿Qué ha dicho la FIFA sobre el arbitraje en partidos de Argentina?

Los partidos de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fueron señalados en más de una ocasión por un presunto favoritismo arbitral. La primera denuncia llegó tras el partido contra Egipto, en los octavos de final.

Luego del encuentro, la Asociación Egipcia de Fútbol dijo que no se quedaría en silencio ante lo que consideró un arbitraje sesgado, una acusación a la que días después se sumó Suiza.

Esto ocurrió porque, tras el partido de cuartos de final, Murat Yakin, técnico de la Selección de Suiza, cuestionó las decisiones que se tomaron durante el encuentro, en especial después de la expulsión de Breel Embolo.

“Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable (...) El árbitro tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta”, dijo.

Al respecto, Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, negó cualquier favoritismo de los árbitros, pues trabajan de forma independiente, por lo que aseguró que nadie interviene en sus decisiones.

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente (Gianni Infantino). Él siempre ha demostrado su total apoyo al Equipo Uno de la FIFA, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas”, dijo para la FIFA.