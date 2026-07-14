Harfuch justifica entrega del piloto que llevó al ‘Mayo’ a EU: ‘Expulsamos a quien genera violencia’

Omar García Harfuch explica por qué México entregó a ‘El Jando’, piloto de ‘El Mayo’ Zambada. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/EFE)

“Expulsamos a quien genera violencia en México”, justificó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda, ‘El Jando’, piloto señalado por su participación en el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada.

García Harfuch comentó que los presuntos integrantes del crimen organizado “hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado”.

Recordó que, en algunos casos, las personas entregadas a Estados Unidos tenían cuentas pendientes con la justicia de ese país, pero su extradición permaneció frenada “por años” debido a la cooptación de autoridades de distintos niveles, desde funcionarios penitenciarios hasta jueces que retrasaban el proceso.

“Muchas veces, desde el interior de las prisiones, seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidios, cometiendo extorsión y dañando al pueblo de México; principalmente esos fueron los criterios que se toman en cuenta para sacarlos de nuestro país”, compartió al explicar las consideraciones de las autoridades para entregar a presuntos narcotraficantes a Estados Unidos.

Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) informará sobre el caso de ‘El Jando’ y sobre el motivo de por qué decidieron expulsarlo a Estados Unidos pese a ser un perfil importante para esclarecer el presunto secuestro de ‘El Mayo’.

¿Quién es ‘El Jando’ y su papel con Los Chapitos?

Mauro Alberto Núñez Ojeda supuestamente era uno de los hombres más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Supuestamente, ‘El Jando’ reconoció que operó aeronaves, coordinó pilotos y transportó cocaína, armas y dirigentes para el Cártel de Sinaloa, desde enero de 2014 hasta abril de 2025.

El gobierno de Estados Unidos señaló en agosto de 2025 que ‘El Jando’ podría enfrentar una condena de cadena perpetua por los presuntos delitos de fabricación y distribución de cocaína hacia el país vecino del norte.

En tanto, las autoridades estadounidenses consideran que los cuestionamientos también deberían centrarse en posibles actos de corrupción que permitieron al Cártel de Sinaloa tener una red de permisos, controles, aeródromos, matrículas y planes de vuelos para garantizar su operación aérea para el traslado de drogas.

La razón por la que es de interés Núñez Ojeda es la queja del gobierno mexicano sobre la falta de información por Estados Unidos respecto a una presunta operación del FBI para secuestrar a ‘El Mayo’; sin embargo, en su momento, decidieron entregar una pieza clave del caso.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no tienen ningún avance sobre la investigación ni otras que se desencadenaron por este hecho, como el asesinato de Héctor Melesio Cuén.