Cronología del caso ‘El Mayo’ Zambada: Del secuestro en Sinaloa, al pleito de la FGR contra el FBI

(Fotoarte: El Financiero | Fotos: / Cuartoscuro / Shutterstock / IA)

La FGR dio a conocer una cronología sobre el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada.

A dos años de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, autoridades mexicanas y de Estados Unidos están enfrascadas en dimes y diretes sobre la presunta operación del FBI en México para capturar al fundador del Cártel de Sinaloa.

Para entender cómo fue que ‘El Mayo’ Zambada terminó frente a la justicia en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, donde se prevé que le dicten sentencia el próximo 20 de julio, vale la pena revisar el caso desde el inicio.

Sobre todo porque, según la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, el operativo para la detención del ‘Mayo’ Zambada comenzó meses antes, cuando Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’, comenzó a colaborar con las autoridades de EU.

A continuación presentamos una cronología de la detención de Ismael Zambada García, de acuerdo con las fechas que presentó la FGR.

México extradita a Ovidio Guzmán a EU

Según la FGR, para entender por qué ocurrió lo que ocurrió, hay que retroceder en el tiempo. México extraditó a Ovidio Guzmán a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023

Ese movimiento tuvo consecuencias porque, meses después, Ovidio Guzmán se convirtió en testigo protegido de EU, lo que significa que empezó a colaborar con las autoridades de ese país a cambio de protección y beneficios legales.

De acuerdo con la conferencia de la FGR sobre el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, la extradición y el cambio a testigo protegido es parte del contexto que explica lo que vino después.

Ovidio Guzmán fue extraditado a EU en septiembre de 2023. (Fotografía Cortesía)

Ovidio Guzmán se convierte en testigo protegido de EU

Como parte de su proceso legal, Ovidio Guzmán empezó a colaborar con Estados Unidos, hecho del que México se enteró el 23 de julio de 2024, a través de reportes de medios de comunicación y de representaciones mexicanas en EU.

Dos días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar a favor de Ovidio Guzmán y lo hizo sin consultar al Gobierno de México.

¿Cuándo fue el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

Ese 25 de julio de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue sacado de México. Según la FGR, la operación comenzó en Sinaloa y terminó en Nuevo México, Estados Unidos, en un hecho que es descrito por la Fiscalía mexicana como una “extracción ilegal” o secuestro.

De acuerdo con la FGR, la proximidad entre la situación legal de Ovidio Guzmán y la detención de Ismael Zambada García, no es casual: la institución considera que la operación para capturar a ‘El Mayo’ se realizó, posiblemente, porque Ovidio, o su hermano Joaquín Guzmán López, quien fue detenido ese mismo día, actuaron como intermediarios.

México inspecciona el avión donde trasladaron a ‘El Mayo’

En agosto de 2024, personal de la FGR viajó a El Paso, Texas, para inspeccionar el avión que llevó a ‘El Mayo’ a Estados Unidos. Después revisaron la aeronave en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

Sin embargo, el resultado fue frustrante. De acuerdo con la FGR, autoridades de EU no les permitieron hacer una inspección adecuada, no les dieron la información que necesitaban y les impidieron tomar fotografías.

Además, el FBI solo dijo que solicitó la deportación del piloto del avión en el que viajó ‘El Mayo’ a México, pero no proporcionó sus datos de identificación.

Para rematar, la FGR también señala que, en distintas ocasiones, las autoridades estadounidenses proporcionaron datos falsos o imprecisos sobre la identidad del avión.

Ken Salazar declara que EU no tuvo nada que ver con la detención de ‘El Mayo’

En ese 2024, Ken Salazar era embajador de Estados Unidos en México y realizó una declaración que hoy está en el centro del escándalo.

Ken Salazar sostuvo que Estados Unidos no participó en la operación. Que no fue un avión estadounidense. Que no fue su piloto. Que no fueron sus agentes. Según dijo, fue una operación entre cárteles.

Actualmente, en 2026, la FGR ‘libró’ a Ken Salazar de una investigación debido a su inmunidad diplomática.

Ken Salazar aseguró que EU no participó en el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada. Años después, el FBI habría reconocido su participación en el operativo. (Nación321/Cuartoscuro)

EU dice que no puede extraditar a ‘El Mayo’

Durante ese período, la FGR abrió siete carpetas de investigación relacionadas con el caso, que incluyen el secuestro de ‘El Mayo’, el homicidio de Héctor Melesio Cuén, la desaparición de dos escoltas de Zambada y posibles irregularidades de autoridades mexicanas.

México pidió la extradición de ‘El Mayo’ a Estados Unidos, basada en tres causas penales por delincuencia organizada y delitos contra la salud. La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue negativa: argumentó que Zambada ya está bajo proceso en una Corte de Distrito y que eso impide atender la solicitud.

En paralelo, personal de la FGR identificó el lugar exacto donde ocurrió el secuestro, el aeropuerto desde donde despegó el avión y al propio piloto.

También obtuvieron una declaración jurada de ‘El Mayo’ ante notario público en Texas, en la que el propio Zambada narró lo que ocurrió el día de su detención.

FBI admite que captura de ‘El Mayo’ fue su operación

Luego de meses que EU no entregó información a México, un reportaje de Luis Chaparro reveló una declaración del FBI en la que el organismo aceptó que el operativo contra ‘El Mayo’ Zambada fue suyo: que planearon, organizaron y ejecutaron la misión en territorio mexicano, con Joaquín Guzmán López como el principal ejecutor en campo.

El reportaje también señala que el avión fue modificado: le cambiaron el motor, la pintura, las luces y el número de serie.

El FBI donó el avión en el que trasladaron al 'Mayo' Zambada al War Eagles Air Museum.

FGR pide información a EU

La tarde del 8 de julio de 2026: la Fiscalía General de la República ofreció una conferencia en la que planteó: violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto fuera de los canales legales entre países y una mentira del embajador Ken Salazar que violaría el principio de buena fe diplomática.

Además, la FGR solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que proporcione información sobre lo ocurrido.

México tiene 32 investigaciones abiertas contra ‘El Mayo’ Zambada, con órdenes de aprehensión vigentes. Aun así, por ahora, no puede traerlo de regreso.