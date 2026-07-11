VIDEOS: Así se vio la espectacular ‘nube estante’ que cubrió la CDMX antes de las lluvias

Así lucía la 'nube estante' que apareció sobre la CDMX este sábado 11 de julio, antes de las intensas lluvias.

Una impresionante formación nubosa sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México este sábado 11 de julio, cuando una enorme ‘nube estante’ apareció en el cielo capitalino, en forma de una imponente pared grisácea, poco antes de las intensas lluvias de esta noche.

El fenómeno meteorológico fue captado en video y compartido en redes sociales por usuarios y cuentas especializadas en meteorología, entre ellas SASSLA Clima, donde las imágenes mostraron cómo la gigantesca nube cubrió gran parte del horizonte de la capital.

La formación apareció en medio de las condiciones de inestabilidad previstas para la tarde de este sábado. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo e informó que 13 alcaldías se encontraban bajo vigilancia.

Horas después, Protección Civil elevó la alerta a Naranja para las alcaldías Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, debido al pronóstico de lluvias de entre 30 y 49 milímetros. En este nivel son probables las inundaciones y las corrientes de agua sobre calles y avenidas.

La llegada de esta nube generó sorpresa entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías y videos del momento en que la formación avanzó sobre distintos puntos de la ciudad antes del inicio de las precipitaciones.

¿Qué es una nube estante y cómo se forma?

Una nube estante (también conocida como shelf cloud) es una formación nubosa baja, alargada y con apariencia de “pared” que suele aparecer en la parte frontal de una tormenta. Su presencia está asociada con el avance de un frente de ráfagas de viento generado por una tormenta en desarrollo.

Este tipo de nube se forma cuando el aire frío que desciende de una tormenta empuja al aire cálido y húmedo que se encuentra cerca de la superficie. Al elevarse ese aire cálido, el vapor de agua se condensa y crea una estructura horizontal que puede extenderse por varios kilómetros.

Aunque por su apariencia puede parecer una señal de un fenómeno extremo, una nube estante no significa necesariamente que ocurrirá un tornado. Sin embargo, suele anunciar la llegada de condiciones meteorológicas adversas, como lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento.

Pronóstico del clima en CDMX para este domingo 12 de julio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, las lluvias continuarán este domingo 12 de julio en la CDMX debido a las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica que permanecen sobre el Valle de México.

Según el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado un ambiente fresco, mientras que por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Las temperaturas máximas estimadas para mañana oscilarán entre los 25 y 27 grados Celsius y las mínimas entre los 13 a 15 grados Celsius.