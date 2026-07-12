De las quejas de Egipto a la roja de Embolo: Las polémicas de Argentina en el Mundial 2026

Algunas jugadas en favor de Argentina durante el Mundial han provocado polémica (Foto: AP).

El camino de la Selección de Argentina en el Mundial 2026 ha provocado polémica, pues algunas decisiones arbitrales y otros factores han llevado a que se cuestione a la Albiceleste más allá de su desempeño deportivo.

Argentina enfrenta a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022 pero, ¿habrá más polémicas en este partido?

¿Le perdonaron una tarjeta a Messi vs. Argelia?

Ni siquiera había terminado el primer partido de Argentina y ya había polémica. Esto, después de que, a criterio de algunos aficionados y parte de la prensa especializada, le ‘perdonaron’ una tarjeta roja a Lionel Messi.

Con Argentina ganando 1-0 en el minuto 30, el capitán argentino aparentemente planchó por detrás a un jugador argelino. El árbitro polaco Szymon Marciniak únicamente marcó la infracción y el VAR no lo llamó a revisión. Messi ni siquiera fue amonestado. Pese a los reclamos de los africanos, el partido continuó y la Albiceleste goleó 3-0 con hat-trick del ‘10’.

VAR no revisó posible trarjeta roja contra Messi ante Argelia. (Archivo, Adan González / EFE).

Egipto reclamó las decisiones arbitrales ante Argentina

En los octavos de final, Egipto hizo público su descontento por el arbitraje en su partido ante Argentina, un encuentro con varias acciones que dieron de qué hablar. Cuando el partido estaba 1-0, un gol de Mostafa Ziko fue anulado por una falta de Marwan Attia sobre ‘Licha’ Martínez.

Pero la mayor de las polémicas llegó en la jugada previa al gol de la victoria de Argentina. Mohamed Salah reclamó una falta de Julián Álvarez dentro del área; momentos después cayó el gol de la Albiceleste que evitó los tiempos extras.

“Tal vez quieren que el campeón del último Mundial siga en el torneo, quieren que (Lionel) Messi continúe”, dijo el entrenador egipcio Hossam Hassan a beIN Sports a pie de cancha. Ziko, a quien le anularon el gol, fue sarcástico al respecto: “Felicidades a Argentina por ganar la Copa del Mundo”, expresó en palabras recuperadas por ESPN.

Otra imagen que dejó el encuentro fue al entrenador Hassan elevando los brazos en forma de “X” en protesta por un presunto abuso racial. Horas después, la Asociación Egipcia de Futbol presentó una queja por lo ocurrido. Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, defendió públicamente la integridad de los silbantes en respuesta y asgeuró que nunca hubo favoritismo en ningún juego.

Tras el partido surgió otra polémica, pues los jugadores en el vestidor entonaron un cántico que hace alusión a las Islas Malvinas, situación por la cual la FIFA decidió no abrir un procedimiento disciplinario, de acuerdo con Daily Mail.

Egipcios cuestionaron el actuar arbitral en su partido contra Argentina. EFE

¿Por qué expulsaron a Breel Embolo en el Argentina vs. Suiza?

Una de las polémicas más recientes fue la expulsión del delantero Breel Embolo en el Suiza vs. Argentina. Cinco minutos después de que los europeos empataron el partido, una revisión en el VAR los dejó con 10 jugadores.

De acuerdo con la agencia AP, la clave de la jugada fue que Leandro Paredes fue amonestado por una supuesta falta. Al tratarse de una “simulación clara” de Embolo, el VAR actuó bajo el principio de “identidad equivocada”. Las reglas del torneo establecen que el videoarbitraje puede ayudar al árbitro “por una infracción que resulta en una tarjeta roja o amarilla mostrada al jugador equivocado”.

En consecuencia, al ser equívoca la amonestación para Paredes, el árbitro revisó la jugada y, al descubrir que el delantero suizo incurrió en una actitud antideportiva, le mostró la tarjeta amarilla, segunda en el juego, y lo cual provocó su expulsión.

Con Suiza jugando con un hombre menos, el partido se fue a los tiempos extra, donde Argentina consiguió los dos goles que le dieron el pase. “El árbitro tomó la decisión equivocada”, dijo el entrenador de Suiza, Murat Yakin. “Sé que va a proteger a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso. Quedar eliminados de esa manera duele mucho”.