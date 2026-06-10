Messi supera los mil millones de dólares y se une a la élite del deporte global

En el 2000, Lionel Messi era apenas un adolescente cuando recibió una oferta que le cambiaría la vida: incorporarse a las categorías inferiores del FC Barcelona. El contrato, que fue esbozado de manera informal en una servilleta, incluía una cláusula poco convencional que pactaba el compromiso de pagar el tratamiento con hormona de crecimiento para el futbolista argentino.

Su equipo local argentino, Newell’s Old Boys, acababa de rechazar la terapia porque la consideraba una apuesta demasiado arriesgada por un jugador sin experiencia. Pero para el Barcelona es tal vez el dinero mejor invertido de su historia. La terapia resultó eficaz y la carrera de Messi se disparó, catapultándolo tanto a él como al club español hacia numerosos títulos internacionales y la gloria. Ahora, ha alcanzado otro gran hito fuera del campo, al convertirse en uno de los pocos multimillonarios del deporte.

Messi, de 38 años, ha ganado más de 700 millones de dólares en salarios y bonificaciones desde 2007, según un análisis de Bloomberg. Teniendo en cuenta impuestos, el rendimiento de los mercados y los ingresos procedentes de inversiones y patrocinios, su patrimonio neto ha superado los mil millones de dólares, según el índice de Multimillonarios de Bloomberg. Esto lo sitúa al mismo nivel que su rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo, el delantero portugués que se convirtió en el primer multimillonario del deporte tras fichar por el Al-Nassr FC de la Saudi Pro League en 2023.

Lionel Messi junto a Jorge Mas en un partido fuera de casa. El Inter Miami es ahora el equipo de fútbol más valioso de EU. (Scott McIntyre )

La extravagante personalidad de Ronaldo ha sido un imán para los anunciantes, desde compañías petroleras hasta marcas de ropa deportiva, pero la maquinaria de marketing de Messi tuvo durante años dificultades para estar a la altura de lo que hacía en la cancha. Más recientemente –bajo la dirección de su padre, Jorge–, su carrera empresarial ha florecido. El salario que percibe en su actual equipo, el Inter Miami, los supuestos acuerdos de reparto de ingresos televisivos, sus propiedades inmobiliarias e incluso su participación en una cadena argentina de restaurantes le han ayudado a entrar en el club de los diez dígitos.

Podría haber ocurrido mucho antes. Muchos seguidores de Messi se sorprendieron cuando el jugador, recién salido de llevar a Argentina a la victoria en el Mundial de 2022, rechazó un gigantesco contrato de 400 millones de dólares anuales para jugar en la liga saudí. En su lugar, optó por el Inter Miami en Estados Unidos. Ronaldo firmó su propio contrato saudí en 2023 por más de 200 millones de dólares al año.

“El dinero nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo para nada”, declaró Messi a Mundo Deportivo en una entrevista de 2023. “Si se hubiera tratado de dinero, me habría ido a Arabia Saudí o a cualquier otro sitio”.

Históricamente, los deportistas que han acumulado fortunas superiores a mil millones de dólares lo han hecho en gran medida gracias a sus inversiones. Roger Federer ganó más de 130 millones de dólares en premios durante su carrera como jugador, pero un acuerdo para adquirir una participación del 3 por ciento en la marca suiza de tenis para running On, en 2019, se convirtió en la principal fuente de su riqueza después de que el valor de las acciones se disparara.

Messi sorprendió a muchos cuando dejó el París Saint-Germain para fichar por el Inter de Miami, pero el equipo ha cosechado éxitos tanto dentro como fuera de la cancha. (Scott McIntyre)

De manera similar, Michael Jordan, pese a haber sido uno de los jugadores mejor pagados de la NBA en su época, ganó menos de 100 millones de dólares en salarios a lo largo de su carrera. La mayor parte de su fortuna procede de su participación en los Charlotte Hornets y de sus contratos publicitarios. Sin embargo, el reciente aumento de los salarios de los deportistas de élite –especialmente en el futbol– ha permitido que las mayores estrellas de este deporte acumulen mil millones de dólares o más únicamente en salarios.

En el caso de Messi, el acuerdo con el Inter Miami también incluyó ventajas innovadoras, entre ellas una inusual opción de compra de acciones que le da derecho a adquirir una participación en el club, del que ya es accionista la exestrella inglesa David Beckham.

Aunque no está claro qué participación –si es que ha adquirido alguna– posee Messi en el club estadounidense desde su llegada, la fortuna del Inter Miami ha seguido creciendo. El valor del equipo aumentó más de un 20 por ciento en el año hasta febrero, hasta alcanzar unos mil 450 millones de dólares, según la consultora Sportico. Ahora es el club de futbol más valioso de Estados Unidos, ocupa el puesto 16 a nivel mundial y supera a equipos como el Newcastle United.

Acuerdo con Apple

La opción de Messi por un club estadounidense también abrió nuevas fuentes de ingresos. Durante las negociaciones iniciales del contrato, la MLS y Apple discutieron un acuerdo de reparto de ingresos mediante el cual Messi recibiría una parte de las ventas de nuevas suscripciones al paquete de streaming MLS Season Pass de Apple TV+, según informó The Athletic.

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, aseguró que la contratación del servicio de streaming se duplicó en los meses posteriores a la llegada del jugador. Mas señaló en una entrevista previamente este año que la remuneración anual total de Messi por parte del club asciende a entre 70 y 80 millones de dólares, teniendo en cuenta los derechos de participación y otros conceptos de compensación.

Bloomberg no pudo verificar de manera independiente los detalles financieros del acuerdo entre Messi y Apple. Los intentos de contactar con la familia Messi a través de un responsable de prensa no obtuvieron respuesta.

Desde un punto de vista estrictamente deportivo, algunos hinchas argumentaron que fichar por el Inter suponía un paso atrás, siguiendo un camino ya recorrido por otras estrellas veteranas hacia ligas de menor relevancia futbolística, aunque dispuestas a pagar cifras elevadas por jugadores de renombre.

Justo antes de llegar al Inter, Messi –considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos– había pasado dos años en el París Saint-Germain. Antes de eso, había llevado al Barcelona a numerosos títulos nacionales y europeos. También ha ganado más Balones de Oro que cualquier otro futbolista.

Aunque se convirtió en estrella en el club catalán durante la década de 2000, su salario tardó tiempo en dispararse. Cuando firmó una renovación de contrato en 2009, los medios españoles informaron que percibía unos 12 millones de dólares anuales, lo que le convertía en el jugador mejor pagado de la plantilla.

A medida que los salarios del futbol se han inflado, la temporada pasada diez jugadores del Barcelona ganaban más que eso al año, según datos del proveedor de análisis de contratos Capology.

Sin embargo, durante la siguiente década Messi comenzó a exigir remuneraciones mucho más elevadas. En 2021, el diario español El Mundo informó que el contrato firmado por el jugador argentino con el Barcelona en 2017 ascendía a 674 millones de dólares en cuatro años, incluyendo posibles bonificaciones y derechos de marketing, citando una copia filtrada del documento.

Messi ha pasado más de la mitad de su vida en España y mantiene fuertes vínculos con Barcelona, pero rara vez concede entrevistas a medios fuera de Argentina. Aunque es ampliamente admirado en su país natal, especialmente tras la victoria de 2022, tuvo dificultades durante sus primeros años, en parte debido a su timidez y también porque muchos aficionados lo comparaban duramente con Diego Maradona.

Es algo con lo que sigue lidiando incluso hoy en día. En una entrevista concedida a un servicio de streaming argentino anteriormente este año, se describió a sí mismo utilizando un término local para referirse a alguien torpe a nivel social, y añadió que se siente incómodo cuando cambian sus rutinas diarias y que uno de sus pasatiempos favoritos es simplemente ver televisión en casa.

Negocios fuera de la cancha

Messi ha dependido en gran medida de su padre, Jorge, para gestionar sus asuntos fuera del campo, recurriendo a él como agente, gestor empresarial y asesor. Alfonso Nebot Armisen, un discreto banquero español, dirige desde 2009 la firma de inversión privada de la familia.

Sin embargo, sus negocios también han llamado la atención de las autoridades fiscales españolas, al igual que ocurrió con otros compañeros como Ronaldo.

Hace una década, Messi y Jorge fueron declarados culpables por defraudar al Estado español unos 4 millones de euros entre 2007 y 2009 mediante ingresos de derechos de imagen desviados a sociedades ficticias. Ambos recibieron condenas de prisión y multa, aunque evitaron ir a la cárcel al sustituir por sanción económica.

Desde entonces, ha seguido diversificando sus negocios. En diciembre de 2024, cotizó un REIT en una pequeña bolsa española con una valoración de 232 millones de dólares. La empresa, Edificio Rostower Socimi, es propietaria de siete hoteles y otros inmuebles comerciales. Los REIT cotizados gozan de ventajas fiscales en España.

Messi también se ha expandido al sector de bienes de consumo. En 2024 lanzó la bebida deportiva Más+ by Messi en colaboración con Mark Anthony International SRL, el grupo detrás de Mike’s Hard Lemonade.

Además, se unió a la cadena argentina de restaurantes El Club de la Milanesa, especializada en el popular plato argentino del mismo nombre y uno de los favoritos de Messi. La firma anunció que el futbolista se incorporaba como inversionista, en parte para apoyar su expansión a nivel internacional.

Al igual que Ronaldo, y quizá pensando en su futuro tras su retiro, está construyendo una cartera de clubes de futbol.

Recientemente anunció la adquisición del Cornellá, un equipo español de quinta división, que se suma a su participación en el Deportivo LSM, el club uruguayo del que es copropietario junto a su amigo y excompañero Luis Suárez. La familia Messi también fundó y administra actualmente un club de categorías inferiores llamado Los Leones en Rosario, su ciudad natal.

Puede que haya más inversiones o proyectos por venir, a medida que Messi empieza a pensar en su retiro, según comentó en un foro empresarial celebrado en Miami el año pasado.

“El futbol tiene fecha de caducidad”, afirmó. “Los negocios son algo que me gusta y sobre lo que estoy aprendiendo”.

—Con la colaboración de Daniel Cancel

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