El peligroso ingrediente que Erling Haaland agrega a su café

Este es el ingrediente que Erling Haaland agrega a su café en la mañana. (Foto: EFE/Shutterstock)

Erling Haaland, una de las revelaciones y estrella del Mundial 2026, compartió detalles de su dieta, pero entre todos los alimentos que consume, destacó un peligroso ingrediente que le agrega a su café caliente.

El delantero reveló algunos detalles de su dieta y sorprendió al explicar que suele agregar leche cruda a su bebida todas las mañanas porque la considera un “superalimento”.

Sin embargo, especialistas advierten que consumir este producto sin pasteurizar puede representar un riesgo para la salud debido a la posible presencia de bacterias capaces de provocar enfermedades graves.

Haaland reveló que agrega leche cruda a su café. (Foto: EFE).

¿Por qué puede ser peligrosa la leche cruda?

El atacante de la selección de Noruega explicó que incorpora un poco de leche cruda a su café caliente, convencido de que conserva mejor sus propiedades nutricionales al no pasar por el proceso de pasteurización, pero existe poca evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) advierte que puede contener bacterias dañinas capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.

A diferencia de la leche entera que normalmente se vende en supermercados, este producto pasa directamente del animal al envase sin recibir el tratamiento térmico conocido como pasteurización, proceso que elimina gran parte de los microorganismos peligrosos antes de llegar al consumidor.

Natasha Smith, subdirectora de políticas de la FSA, explicó que, aunque existen controles sanitarios adicionales para los productores de leche cruda, las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones deberían evitar su consumo, según lo compartido por la BBC.

Entre ellas se encuentran:

Adultos mayores de 65 años.

Mujeres embarazadas.

Niños pequeños.

Personas con el sistema inmunológico debilitado.

La especialista recordó que los productores deben cumplir estrictas normas de higiene, trabajar con animales libres de enfermedades como la tuberculosis y someterse a inspecciones periódicas. Además, el producto debe comercializarse con advertencias sanitarias visibles para los consumidores.

GR6026. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Erling Haaland de Noruega reacciona este sábado, al finalizar un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal (Alberto Boal/EFE)

¿Qué enfermedades puede provocar?

Uno de los principales riesgos del consumo de la leche cruda puede albergar bacterias como Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Campylobacter, Listeria, Brucella, Yersinia, estafilococo dorado y Coxiella.

Estas bacterias pueden causar enfermedades gastrointestinales cuyos síntomas más frecuentes son:

Vómito.

Diarrea, incluso con sangre.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

En los casos más graves, la infección puede derivar en neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, insuficiencia renal, meningitis, así como complicaciones hepáticas y cardíacas que requieren atención médica inmediata, explicó el Departamento de Salud de Nueva York

También advierte que las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades que afectan el sistema inmunológico tienen un riesgo considerablemente mayor de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

La leche cruda no pasa por el proceso de pasteurización para eliminar bacterias. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué dicen los especialistas sobre el hábito de Haaland?

Dan Richardson, exnutricionista de la academia del Manchester City, actual equipo de Erling Haaland, explicó a BBC Sport que probablemente el futbolista consume leche cruda proveniente de productores que cumplen con estrictos controles sanitarios.

El especialista señaló que el problema aparece cuando otras personas intentan imitar este tipo de hábitos sin conocer el origen del producto que compran.

“El problema con la leche cruda es que hay empresas que hacen un buen trabajo reduciendo el riesgo de bacterias, y estoy seguro de que Haaland utilizará leche de primera calidad disponible en el mercado”, explicó.

Sin embargo, advirtió que muchas personas podrían adquirir opciones más económicas o sin las medidas sanitarias necesarias, aumentando el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.

Por ello, los especialistas recomiendan optar por leche pasteurizada, ya que este proceso elimina la mayoría de las bacterias peligrosas sin afectar de forma significativa su valor nutricional. En caso de consumir leche cruda, debe provenir de establecimientos autorizados, mantenerse refrigerada y seguir las recomendaciones para reducir los riesgos, por ejemplo, consumirse en no más de tres días.