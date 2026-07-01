⁠'Con dos hablas inglés’: ¿Cuánto cuesta Lagavulin, whisky escocés con que el ‘Vasco’ celebra sus victorias?

El whisky es la bebida favorita de Javier Aguirre (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, xinhua-news).

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, celebra sus victorias con un trago. Pero no con cualquiera, pues el ‘Vasco’ tiene una forma muy específica de tomarse un vaso de Lagavulin, su whisky escocés favorito.

Luego de que le preguntaran en conferencia de prensa lo que le faltaba en el festejo de la victoria de México vs. Ecuador, el entrenador muy claro y tajante, pues ya se terminó la botella que tenía.

“(Me falta) ahorita mismo, un whisky. Cortito, con hielo, un Lagavulin, es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Ya ni modo, no le digas a nadie, güey”, expresó ante la prensa.

Conoce el whisky favorito de Javier Aguirre

Esta no es la primera vez que el ‘Vasco’ menciona su afición por el whisky escocés. En una entrevista de 2020 recogida por Telediario, el mexicano, entonces entrenador del Leganés de España, contó que, después de cenar, tomaba un trago de whisky, o algunas veces, de una cerveza.

“Me voy a cenar, me echo un whisky en mi casa o unas cheves, me da igual”, relató el ahora cinco veces mundialista.

En 2024, cuando entrenaba al Mallorca, sorprendió el rendimiento de su equipo luego de vencer al Girona y acceder a las semifinales de la Copa del Rey.

Según le dijo a la prensa, celebraría “con un whiskyto y a dormir”. Además, admitió su añejamiento favorito: “Lagavulin, de 8 años”; por si fuera poco, dejó en claro que le agrada beberlo en las rocas: “con dos hielos” únicamente.

Javier Aguirre participa en su quinto Mundial: tres como entrenador, uno como auxiliar y otro más como jugador (Foto: Cuartoscuro).

Unas semanas después, el narrador Christian Martinoli le regaló una botella de su ‘Huixquilucan’ —como él mismo lo nombró— después de una entrevista. En ella, admitió que prefería el de 8 años sobre el de 16, con la ventaja adicional que su costo es naturalmente menor.

“Tenemos 16 pero tú dijiste 8, aparte es mejor, porque es más barajo”, dijo Martinoli entre risas y Aguirre le respondió: “8 es el bueno. Aparte el 16 es más carioca”.

Aguirre insistió en su fórmula preferida: “Este, con dos hielitos... nombre... y, con dos (vasos), hablas inglés pero fácil (...). Muchas gracias, fue lo mejor de la pin*** entrevista, valió la pena”, bromeó con el comentarista deportivo.

¿Cuánto cuesta el Lagavulin 8 años, la bebida predilecta del ‘Vasco’ Aguirre?

Actualmente, el whisky favorito de Javier ‘Vasco’ Aguirre tiene un precio en México que oscila entre los $2,000.00 y los $2,500.00 pesos para su presentación de 750 ml.

De acuerdo con su descripción, Lagavulin 8 es un whisky escocés single malt de Islay que destaca por su perfil intenso y ahumado, con notas de turba, cítricos, sal marina y especias.

No es un producto muy antaño. Embotellado al 48% de alcohol, fue lanzado en 2016 para conmemorar el bicentenario de la destilería e inspirado en un whisky de ocho años elogiado por el cronista Alfred Barnard a finales del siglo XIX.

Como mencionó Aguirre, el 16 es más ‘carioca’, pues su precio en el mercado actual va desde los $3,000.00 hasta los $3,700.00 pesos aproximadamente, también en la presentación de tres cuartos de litro.