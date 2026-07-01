Construyen Hospital Infantil de 31 mil metros cuadrados en NL: Grupo Cass destaca ‘Llave en Mano’

Este proyecto de 31 mil metros cuadrados forma parte de una de las principales obras de infraestructura del estado.

Grupo Cass construye un nuevo Hospital Infantil en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, con el objetivo de ampliar la infraestructura de servicios médicos y desarrollar un complejo especializado en la atención y el desarrollo de la niñez.

Este proyecto de 31 mil metros cuadrados forma parte de una de las principales obras de infraestructura del estado por su impacto y su beneficio social. El hospital estará integrado por cuatro edificios que concentrarán las áreas de consulta general, hospitalización y servicios médicos especializados.

A pesar del tamaño y la relevancia de la obra, el equipo de Grupo Cass avanza conforme al calendario establecido. Se prevé que la primera etapa del proyecto concluya en diciembre de este año, mientras que el proyecto estará completamente terminado el 23 de abril de 2027.

Además de la relevancia social del próximo Hospital Infantil, esta mega obra forma parte de la serie de proyectos ‘Llave en Mano’ de Grupo Cass.

Esta línea de negocio consiste en desarrollar la construcción de principio a fin: realizar la investigación y los estudios del terreno, elaborar el diseño, efectuar trámites legales y administrativos, contratar el equipo necesario, construir la edificación y entregar la obra.

Señalaron que mediante este proceso, la constructora no solo cumple con las necesidades y expectativas de sus clientes, sino también les ahorra tiempo y recursos en procesos al no tener que lidiar con agentes externos.

“En los más de 500 proyectos en los que hemos participado, la eficiencia técnica y el compromiso institucional para cumplir con los plazos establecidos han sido dos de nuestras principales características y esta vez no será la excepción”, destacó Mauricio Cueva Sada, director de Grupo Cass.

Anteriormente, la compañía ya ha planificado la expansión y renovación de otros nosocomios y clínicas como ISSSTELEON Monterrey, una obra de 12 mil 750 metros cuadrados, que ha cumplido con todas las normativas desde el momento de su inauguración.

Por ello, el nuevo hospital contará con una capacidad de 309 camas y brindará atención en 31 especialidades pediátricas como oncología, neurología y endocrinología. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, este inmueble tendrá capacidad para beneficiar a cerca de medio millón de niñas y niños en la entidad.

En México, el gasto público destinado a la salud se ha mantenido por debajo del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años, un nivel inferior al 6% que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto limita la ampliación de los servicios médicos y el desarrollo de nueva infraestructura. Por ejemplo, Monterrey requiere al menos cinco hospitales generales públicos para atender la demanda actual en el área metropolitana.