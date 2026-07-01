MAPA: Clara Brugada refuerza seguridad en el Ángel de la Independencia con módulos de atención y pantallas

Clara Brugada presentó un mapa de módulos de atención en el Ángel de la Independencia.

Para evitar otra tragedia en el Ángel de la Independencia, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que reforzarán los puntos de atención y salud durante el partido de México contra Inglaterra del Mundial 2026.

La mandataria dio a conocer un mapa en el que se ubican módulos de atención ciudadana, escenarios y áreas de sanitarios nuevas principalmente sobre el Paseo de la Reforma y Juárez, a fin de “que todas y todos disfruten la jornada con mayor seguridad”.

Además, se añadirán nuevas pantallas, a fin de priorizar la comodidad y evitar aglomeraciones durante el partido de México vs. Inglaterra, en el que la selección del ‘Vasco’ Aguirre busca volver a cuartos de final de un Mundial luego de 40 años.

Refuerzan seguridad en el Ángel de la Independencia: ¿Cómo van a proteger de estampidas?

Tras la muerte de 4 personas en el Ángel de la Independencia, Clara Brugada destacó que lo más importante es que las personas regresen con bien a casa.

El mapa presentado contiene indicaciones sobre las pantallas nuevas y que ya estaban, además de baños y módulos de atención ciudadana.

Los puntos negros y los rojos corresponden a equipos interinstitucionales de servidores que estarán en Reforma y Juárez. Estas personas se encargan de la reducción de riesgos y daños.

Y no solo es el Paseo de la Reforma, ya que Clara Brugada mostró que los módulos de atención se extienden a Río Tiber, Río Rhin, Insurgentes, Chapultepec e Hidalgo.

Los rombos rojos corresponden a módulos de atención ciudadana, mientras que los verdes son áreas de sanitarios.

El mapa del Paseo de la Reforma incluye información sobre pantallas y módulos de atención. (X: Clara Brugada)

El mapa incluye información actualizada de todas las pantallas gigantes, grandes y chicas, así como los escenarios.

Se espera que con este reforzamiento se prevengan hechos que afecten a los asistentes al Ángel de la Independencia, luego de la muerte de cuatro personas principalmente por asfixia durante los festejos tras el triunfo de México sobre Ecuador.