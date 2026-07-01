MAPA: Clara Brugada refuerza seguridad en el Ángel de la Independencia con módulos de atención y pantallas

Para evitar otra tragedia en el Ángel de la Independencia, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que reforzarán los puntos de atención y salud durante el partido de México contra Inglaterra del Mundial 2026.
La mandataria dio a conocer un mapa en el que se ubican módulos de atención ciudadana, escenarios y áreas de sanitarios nuevas principalmente sobre el Paseo de la Reforma y Juárez, a fin de “que todas y todos disfruten la jornada con mayor seguridad”.
Además, se añadirán nuevas pantallas, a fin de priorizar la comodidad y evitar aglomeraciones durante el partido de México vs. Inglaterra, en el que la selección del ‘Vasco’ Aguirre busca volver a cuartos de final de un Mundial luego de 40 años.
Refuerzan seguridad en el Ángel de la Independencia: ¿Cómo van a proteger de estampidas?
Tras la muerte de 4 personas en el Ángel de la Independencia, Clara Brugada destacó que lo más importante es que las personas regresen con bien a casa.
El mapa presentado contiene indicaciones sobre las pantallas nuevas y que ya estaban, además de baños y módulos de atención ciudadana.
Los puntos negros y los rojos corresponden a equipos interinstitucionales de servidores que estarán en Reforma y Juárez. Estas personas se encargan de la reducción de riesgos y daños.
Y no solo es el Paseo de la Reforma, ya que Clara Brugada mostró que los módulos de atención se extienden a Río Tiber, Río Rhin, Insurgentes, Chapultepec e Hidalgo.
Los rombos rojos corresponden a módulos de atención ciudadana, mientras que los verdes son áreas de sanitarios.
El mapa incluye información actualizada de todas las pantallas gigantes, grandes y chicas, así como los escenarios.
Se espera que con este reforzamiento se prevengan hechos que afecten a los asistentes al Ángel de la Independencia, luego de la muerte de cuatro personas principalmente por asfixia durante los festejos tras el triunfo de México sobre Ecuador.